НОВИ САД ПАРТНЕР 14. МЕЂУНАРОДНИХ ДАНА ЕНЕРГЕТИКЕ И ИНВЕСТИЦИЈА Енергетска транзиција је нужност, а Српска Атина је град који не чека промене, него их предводи
Чланица Градског већа за екологију, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Вања Петковић присуствовала је свечаном отварању 14. међународних Дана енергетике и инвестиција, који се одржавају 15. и 16. октобра у Конгресном центру „Мастер“ Новосадског сајма.
Ова манифестација, највећи форум у региону у области енергетике и инвестиција, окупља излагаче, стручњаке, представнике институција и привреде, са циљем представљања актуелних програма и подизања свести о рационалној употреби енергије, енергетској ефикасности и одрживом развоју. Свечаном отварању присуствовали су и помоћница министра за рударство и енергетику Маја Вукадиновић и покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Бојан Врањковић.
– Енергетска транзиција није питање тренда, већ нужности, а Нови Сад је град који не чека промене, него их предводи. Заједно са Министарством рударства и енергетике, од 2021. године уложили смо преко 150 милиона динара у програме субвенција за енергетску санацију домаћинстава, које је до сада искористило више од хиљаду грађана. Недавно смо потписали нови споразум у вредности од 46 милиона динара, што је јасан показатељ да настављамо да пружамо конкретну подршку сваком домаћинству које жели да смањи трошкове и живи у здравијем окружењу. Истовремено, Нови Сад системски улаже у привредну инфраструктуру. У сарадњи са Министарством привреде, у претходном периоду уложено је око 6,4 милијарде динара у опремање радних зона Север 1, Север 2, Север 4 и Каћ. То је улагање у будућност града који жели да привуче одговорне инвеститоре, отвара нова радна места и подржава развој паметних енергетских решења у индустрији. Нови Сад жели да буде пример града који повезује технолошки напредак са социјалном правдом и очувањем природних ресурса. Уз Систем енергетског менаџмента који смо успоставили, активно радимо на томе да грађани добију конкретне алате, знање и подстицаје, а да привреда уђе у транзицију са стабилним институционалним партнером – поручила је Вања Петковић
Стручне скупове у оквиру манифестације прати и изложбени део, у коме се представљају фирме, институције и локалне самоуправе са пројектима у области енергетике. На штанду Града Новог Сада, грађани могу да се информишу о томе како да конкуришу за бесповратна средства за замену столарије, котлова и пећи, које погодности доноси уградња топлотних пумпи, соларних колектора и панела, као и које мере доносе највеће уштеде.
Агенција за енергетику Града Новог Сада представља део своје едукативне опреме намењене практичној обуци ученика и демонстрацији принципа коришћења обновљивих извора енергије, а посетиоци могу да се упознају и са слободним локацијама за инвестирање, као и са резултатима које је Град до сада постигао у области енергетске ефикасности.