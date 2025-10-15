overcast clouds
ЛАМИН ДИЈАРА СЕ ВРАТИО У СРПСКИ ФУДБАЛ Са 42 године поново „тера“ лопту у Брзом Броду

15.10.2025. 14:22 14:31
Пише:
Дневник
s
Фото: youtube prinstcrin/ FK Partizan Beograd

Сенегалски нападач Ламин Дијара има 42 године, али се ужелео фудбала и због тога се враћа на терен.

У пензији је званично још од 2019. године, када је "одрадио" уговор у турско Езагиспору, да би се сада вратио у Србију где ће играти нижелигашки фудбал, за своју душу.

Тако је Ламин Дијара постао нападач Брзог Брода који се такмичи у Српској лиги Исток, односно трећем рангу нашег фудбала, односно ради се о клубу који је са подручја Ниша.

Видећемо како ће изгледати овај ангажман и колико Ламин Дијара може да помогне Брзом Броду да се "подигне" у лигу изнад, посебно ако знамо да шест година није играо професионални фудбал, али нас је још из периода у Партизану навикао да му је обично потребна само једна лопта како би показао мајсторство.

Подсетимо, Ламин Дијара је у Партизан стигао 2007. године из Зрињског, а није му дуго требало да постане љубимац навијача. Постигао је 75 голова за пет сезона у српском фудбалу, а играо је још и за Ал Шабаб, Анталијаспор, Гозтепе и Егазигспор.

У овом тренутку Брзи Брод је у доњем делу табеле Српске лиге Исток.

 

Мондо. рс

