У СВЕЧАНОЈ САЛИ МАТИЦЕ СРПСКЕ Представљање књиге „Епистоле”
15.10.2025. 12:35 12:46
Представљање књиге „Епистоле” Николаја Владимировича Станкјевича одржаће се данас у подне у свечаној сали Матице српске, Улица Матице српске 1.
О књизи говоре директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић, филозоф и познавалац дела Станкјевича из Белгорода у Русији професор др Павел Анатољевич Ољхов, истраживач и рецензент из Београда професор др Мирослав Ивановић и директор Института за српски језик из Белгорода професорка др Викторија Николајевна Рјапухина.
Промоцију организују Архив Војводине и Матица српска.