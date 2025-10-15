overcast clouds
У СВЕЧАНОЈ САЛИ МАТИЦЕ СРПСКЕ Представљање књиге „Епистоле”

Представљање књиге „Епистоле” Николаја Владимировича Станкјевича одржаће се данас у подне у свечаној сали Матице српске, Улица Матице српске 1.

О књизи говоре директор Архива Војводине др Небојша Кузмановић, филозоф и познавалац дела Станкјевича из Белгорода у Русији професор др Павел Анатољевич Ољхов, истраживач и рецензент из Београда професор др Мирослав Ивановић и директор Института за српски језик из Белгорода професорка др Викторија Николајевна Рјапухина.

Промоцију организују Архив Војводине и Матица српска.

