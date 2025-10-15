overcast clouds
ПРИЈЕМ ЗА УЧЕСНИЦЕ РИТМА ЕВРОПЕ Општина Чока подржава своје представнице

15.10.2025. 13:34 13:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
чока
Фото: Општина Чока

Председница Општине Чока Стана Ђембер данас је приредила пријем за кординаторку и учеснице Ритма Европе.

Подсећамо, финале Ритма Европе одржаће се 20. октобра, у Бору. Директан пренос ће бити на телевизији Прва у 21 час.

Кординаторка Дијана Максимов, такмичарке Ирина Петковић, Ања Аџић изразиле су захвалност Општини Чока на подршци. Трећа учесница Синтија Гавриловић била је спречена да присуствује пријему.

чока
Фото: Општина Чока
чока фестивал
Војводина
