ПРИЈЕМ ЗА УЧЕСНИЦЕ РИТМА ЕВРОПЕ Општина Чока подржава своје представнице
15.10.2025. 13:34 13:39
Коментари (0)
Председница Општине Чока Стана Ђембер данас је приредила пријем за кординаторку и учеснице Ритма Европе.
Подсећамо, финале Ритма Европе одржаће се 20. октобра, у Бору. Директан пренос ће бити на телевизији Прва у 21 час.
Кординаторка Дијана Максимов, такмичарке Ирина Петковић, Ања Аџић изразиле су захвалност Општини Чока на подршци. Трећа учесница Синтија Гавриловић била је спречена да присуствује пријему.