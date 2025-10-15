ПОЗНАТО 28 УЧЕСНИКА МУНДИЈАЛА 2026: Још 20 слободних места, у новембру нови пресек
Квалификације за Светско првенство 2026. године улазе у завршницу широм планете.
Тренутно је познато 28 учесника, преостало је још 20 места од којих ће 14 бити подељено средином новембра, док ће последњих шест селекција оверити визе у марту следеће године кроз европски бараж и Интерконтинентални плеј-оф.
Жреб за Светско првенство, прво са 48 селекција, биће одржан 5. децембра у Вашингтону, а до њега ће бити познато 42 учесника, док ће се преосталих шест жребати као победници европског баража или Интерконтиненталног плеј-офа.
Поред три домаћина, Сједињених Америчких Држава, Канаде и Мексика, пласман на Светско првенство 2026. до сад су изборили Аргентина, Јужна Африка, Бразил, Египат, Колумбија, Сенегал, Саудијска Арабија, Мароко, Еквадор, Јужна Кореја, Парагвај, Уругвај, Катар, Алжир, Гана, Тунис, Зеленортска Острва, Аустралија, Иран, Јапан, Јордан, Узбекистан, Нови Зеланд, Сенегал и Обала Слоноваче.
Средином новембра из Европе ће после Енглеске бити познато још 11 учесника који ће директно на Мундијал, као и 16 селекција које ће играти мартовски бараж. Хрватска је практично, иако не и математички, учесник СП, а веома близу су Шпанија, Холандија, Француска, Португал, Аустрија, Швајцарска, Норвешка и Белгија. Четвороструки светски првак Немачка није још обезбедила пласман, има девет бодова на челу Групе А колико има и Словачка на другом месту, а до краја су остала још два кола.
Европски бараж функционише тако што ће 16 селекција бити подељено у четири стазе са полуфиналима и финалом, а само победници ће на СП. У баражу ће учествовати 12 другопласираних из квалификација, као и четири селекције које ће добити место на основу учинка у претходној Лиги нација.
У Африци су у уторак окончане квалификације, а преостало је још да се види ко ће кроз бараж до места у Интерконтиненталном плеј-офу. За једно место у Интерконтиненталном плеј-офу конкуришу четири селекције. У полуфиналу афричког баража играће Нигерија - Габон и ДР Конго - Камерун. Полуфинале и финале баража играће се у Мароку, 13. и 16. новембра. Победник ће осигурати место у Интерконтиненталном плеј-офу.
У Азији је у уторак окончана четврта рунда квалификација, Катар и Саудијска Арабија су осигурале места на СП, док ће у баражу за Интерконтинентални плеј-оф играти Уједињени Арапски Емирати и Ирак. Први меч ће се играти у Емиратима, у Ал Аину 13. новембра, а реванш пет дана касније у Басри.
Квалификације у зони КОНКАКАФ (Северна и Централна Америка) ће бити окончане средином новембра. Ниједна селекција још није обезбедила визу на два кола пре краја квалификација. Победници три квалификационе групе ће директно на СП, док ће две најбоље другопласиране у Интерконтинентални плеј-оф.
Табела Групе А: Суринам 6, Панама 6, Гватемала 5, Салвадор 3. Табела Групе Б: Јамајка 9, Курасао 8, Тринидад и Тобаго 5, Бермуда 0. Табела Групе Ц: Хондурас 8, Костарика 6, Хаити 5, Никарагва 1.
Интерконтинентални плеј-оф ће бити одигран у марту у Мексику. За сад се зна да су места у њему осигурали Боливија и Нова Каледонија. Учествоваће и две селекције из зоне КОНКАКАФ и по једна из Азије и Африке. Интерконтинентални плеј-оф функционише тако што ће две селекције које ће бити најбоље пласиране на новембарској ФИФА ранг листи бити носиоци и играће директно у финалу. Преостале четири ће прво морати да играју полуфинале, а парови ће бити накнадно жребани.