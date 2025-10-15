УСКОРО УРЕЂЕЊЕ ПАРКА У БАЧУ Јавне консултације о расвети и општој реконструкцији
Јавни парк у Бачу, уз изградњу јавне расвете, ускоро чека уређење, захваљујући Општини Бач, која ће ову инвестицију реализовати у оквиру „LIID” пројекта.
Тим поводом из Општине позивају све грађане и организације да узму учешће на првој јавној консултацији у вези са пројектом уређења и реконструкције великог парка, која ће бити одржана 27. октобра од 12 часова, у Малој сали зграде Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач, на адреси Трг др Зорана Ђинђића 4. Пријаве за учешће на јавној консултацији могу се слати на мејл [email protected] или директно доласком у Канцеларију за ЛЕР Општине Бач или у Одељење за урбанизам.
Пројекат „Локална инфраструктура и институционални развој“ (LIID) је заједничка инвестиција Светске банке и Француске развојне агенције, укупне вредности 265,2 милиона евра. Пројекат спроводи Министарство грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре, а намењен је унапређењу квалитета живота у локалним срединама кроз бесповратну доделу средстава за 145 јединица локалне самоуправе широм Србије.
Активности обухватају уређење тргова, озелењавање јавних површина, изградњу пешачких и бициклистичких стаза, увођење паметних саобраћајних система, заштиту инфраструктуре од климатских промена, јачање локалних транспортних мрежа, унапређење пружања јавних услуга и институционални развој. Пројекат промовише одржив, укључен и равномеран локални развој, са фокусом на урбану мобилност, заштиту животне средине и јачање капацитета локалних заједница.