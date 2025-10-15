ЗРЕЊАНИНСKA ЛИГА Сјајан фудбал у дербију, Куманчани ипак нису издржали
ЖФК Банат – 2. октобар 4:3 (2:2)
ЗРЕЊАНИН: Стадион ЖФК Баната, гледалаца 350, судија: Н. Марков (Зрењанин), стрелци: Радичевић у 26, Бојић у 34, Змијанац у 49, Ђукић у 66. минуту за ЖФК Банат, Кукољ 13. и 22, Станић у 64. минуту за 2. Октобар. Жути картони: Ђорић, Кондић, Марјановић (ЖФК), Петров, Митровић, Радојковић (2. октобар).
ЖФК БАНАТ: Цвијетић 7, Путић 7 (Марјановић), Бојић 7, Јањанин 7, Цветићанин 7, Радичевић 8, Змијанац 7 (Ђукић), Ђорић 8, Штрбац 8,5, (Пјевчевић), Кондић 7, Малек 7.
2. ОКТОБАР: Б. Радосављев 7, Петров 7, Грубор 7, Ановић 7, Кенџа 7, Станић 7,5, Закић 7, Кукољ 8, Милосављев 7 (Митровић), Барта 7, Унгур 7 (Нађ).
Утакмица између Зрењанинаца и Куманчана оправдала је епитет дербија кола. Пред више од 350 гледалаца, по идеалном времену и одлично припремљеном терену, виђено је седам погодака, преокрети, мноштво прилика и узбудљив фудбал.
Гости су боље отворили меч, двоструки стрелац Давид Кукољ искористио своје брзинске квалитете, у оба наврата побегао одбрани домаћих и рутински савладао Цвијетића. У тим тренуцима домаћи су показали карактер.
Капитен Срђан Радичевић је смањио резултат ударцем главом, а потом Вук Бојић, после сјајне асистенције Кондића, доноси изједначење (2:2), што је и био резултат на полувремену. У наставку, домаћи настављају са нападима. Искусни Златко Ђорић је постигао еврогол и донео преокрет, али гости нису одустали.
Станић користи несмотреност голмана и поравнава на 3:3. Победника је, ипак, одлучио најлепши потез утакмице. У 66. минуту неуморни Душан Штрбац, најбољег актер меча, сјајно продире по страни у уопшљава Лазара Ђукића, који прецизно шаље лопту у мрежу за коначних 4:3 и велико славље домаћих.
Осим седам погодака, публика је имала прилике да види мноштво атрактивних шанси, а голмани оба тима су се неколико пута истакли изванредном интервенцијом.
Гледаоци су уживали у лепој фудбалској представи, пуног ритма, преокрета и емоција, каква се дуго није видела на терену на Багљашу. Треба истаћи рад тренера Бранка Зорановића, који наставља сјајан низ без пораза и води екипу Баната ка врху табеле. Ово је велики успех за младог тренера и најбољи старт сезоне који навијачи овог клуба не памте у последњим деценијама постојања.
Борац (А) - Омладинац (РТ ) 0:1 (0:0)
АЛЕКСАНДРОВО: Стадион “Лукарело”. Гледалаца: 300. Судија: М.
Рунић (Житиште). Стрелац: Миле Шаренац у 87. Жути картони: М. Самолов, Д. Стојичић, М. Кондић (Борац А), Н. Бајат, Ј. Козић, С. Хованец (Омладинац РТ). Црвени картони: тренер Александар Баста у 13. минуту и Милош Самолов (после утакмице) (Борац А).
БОРАЦ (А): А. Пухар 7, М. Кондић 7, М. Самолов 7,5, Зечевић 6,5 (Д. Гајинов 7), Маринац 7, А. Мартиновић 7 (П. Драганић -), Стојичић 7, Бичанин 7, М. Иванчевић 6,5, Владетић 6.
ОМЛАДИНАЦ: А. Матковић 7,5, Д. Ђукић 7 (Л. Арсић 7), Мандић 7, Н. Бајат 8, Кујунџић 7, Ј. Козић 7 (М. Шаренац 8,5), Г. Радишић 7, И. Маркоски 7, Д. Дапчевић 8, М. Вукајловић 7, С. Хованец 8.
У Александрову пред око 300 гледалаца, одигран je општински дерби. Фаворизована екипа Омладинца није лако дошла до три бода, јер су домаћи пружили снажан отпор.
У првом полувремену оба голмана, Александар Пухар и Алекса Матковић, бранила су беспрекорно. Шеф стручног штаба Тополовчана, Јово Симанић, убацио је у ватру искусног ”џокера”, Милета Шаренца, који се у 87. минуту након центаршута са леве стране нашао сам у шеснаестерцу Александровчана, и прецизним ударцем главом око седам метара натерао Пухара на капитулацију.
Младост - Русанда 1:0 (0:0)
БАНАТСКИ ДЕСПОТОВАЦ: Стадион Младости, гледалаца: 100. Судија: Р. Новаков (Томашевац). Стрелац: Иван Костин у 90+4. минуту за Младост. Жути картони: М. Топаловић (Младост), Н. Ољача (Русанда).
МЛАДОСТ: Т. Марић 8, П. Мијатовић 7, С. Топаловић 7,5, И. Костин 9, Б. Топаловић 8, М. Топаловић 8, Каурин 7, Р. Нађ 7 (Н. Гавранић 7), М. Крстовић 7, Лаловић 7, П. Топаловић 7.
РУСАНДА: Милован Куручев 6, 5, Попов 6,5, Мишкељин 6 (М. Шкондрић -), А. Чешљаров 7 (С. Вулетин -), Станишић 6,5 (Марко Куручев 7), Стеванов 6, Влачић 6, Оџин 6,5, Јанковић 7 (Надлачки 6), Ољача 7, М. Миливојев 7.
Теже него што се очекивало, момци из Банатског Деспотовца стигли су до тријумфа.
Меленчани су одолевали све до дубоке судијске надокнаде, али када су сви очекивали крај меча и поделу бодова, на сцену је ступио Иван Костин, донавши велико славље домаћим навијачима.
Лехел - Нафтагас 0:1 (0:1)
МУЖЉА: Стадион Лехела, гледалаца: 100. Судија: М. Гајин (Кикинда). Стрелац: Бојан Буква у 11. Минуту. Жути картони: М. Гуран (Лехел), а А. Тришић, Б. Буква, Д. Гуран, Д. Лукенић (Нафтагас). Црвени картон: Живица Томин у 90+6. минуту (Нафтагас).
ЛЕХЕЛ: С . Јевремов 6,5, С. Аслани 5,5, Ш. Бука 6 (И. Чупић 7), М. Гуран 6,5 (М. Секулић 6), Иванов 6 (Ђ. Николић 6), Илибашић 6,5, А. Такач 6, Ф. Фекете 6,5, Рајић 6, М. Говедар 7,5, Т. Месарош 6.
НАФТАГАС: Н. Протић 8, Ракић 7, Петровић 7 (Д. Лукенић 7), Бошков 7 (Ж. Томин 6,5), М. Перовић 7, Јакшић 7, М. Сенте 7, Наранчић 7, А. Тришић 7,5 (Ш. Шајн -), Д. Гуран 7, Б. Буква 9.
Банат - МСК 0:4 (0:2)
ЧЕНТА: Стадион Баната, гледалаца: 100. Судија: М. Кемера (Меленци). Стрелци: Д. Радованац у 12, М. Вукоје у 44, 52. и Г. Исак у 59.
БАНАТ: С. Златковић 5,5, Л. Штетин 5, Б. Рајин 5, Ј. Илић 5, Л. Видић 5, С. Ескић 5,5, Ђ. Бајкин 5, Б. Угреновић 5, М. Шабановић 5, Л. Пешић 5.
МСК: А. Секошан 8 (А. Оморјан 7,5), Д. Цвејанов 7 (Д. Исак 7), С. Живанов 7, Д. Ступар 7, Б. Тумо 7, Е. Рама 7 (Г. Исак 8), Д. Радованац 8, Попић 7, Јакшић 7 (А. Халади 7), М. Вукоје 9 (А. Зећири 7), Д. Милетић 7.
Војводина - Полет 1:2 (1:1)
БАШАИД: Стадион Војводине, гледалаца: 100. Судија: Н. Новаковић (Зрењанин). Стрелци: Ервин Моноштори у 11. минуту за Војводину, Небојша Ђукић у 27. (из пенала) и Урош Зорић у 86. минуту за Полет. Жути картони: Н. Гаврић, С. Селаковић и тренер Предраг Манојловић (Војводина), а В. Шћепановић, Н. Петровић (Полет).
ВОЈВОДИНА: В. Кнежевић 6,5, Н. Гаврић 7, Д. Попов 7, Д. Пајташев 6,5, Б. Голић 7 (Н. Милин 7), Д. Бакић 7, Н. Бакић 6,5, С. Барбат 7, З. Литричин 6 (Б. Докман 7), Е. Моноштори 8, С. Селаковић 7,5.
ПОЛЕТ: Д . Савков 7,5, М. Надлачки 7, Н. Петровић 7, Ј. Фејеш 8, У. Зорић 9, В. Шћепановић 7, К. Драганов 7 (Д. Инђић 7), Д. Кочиш 7 (А. Бербаков -), Н. Бабић 8, В. Лакић 7 (Д. Буцало 7), Н. Ђукић 8.
Јединство - Делија 2:1 (1:0)
НОВИ БЕЧЕЈ: Игралиште „СРЦ Јединство”, гледалаца: 100. Судија: М. Печек (Кикинда). Стрелци: Урош Станковић у 11. и Радислав Ћурчић у 48. минуту (из пенала) за Јединство, Марко Ћорић у 70. минуту за Делију. Жути картони: В. Радовановић, Ж . Фаркаш, Н. Месарошки (Јединство), Дарко Миладинов, Дејан Миладинов, К. Јолић (Делија).
ЈЕДИНСТВО: Б. Весков 8, Станковић 7 (Н. Месарошки 7), Р. Ћурчић 9, Н. Пецарски 8, У. Веселиновић 7, Фаркаш 7 (О. Димитријевић -), Хајду 7, Ј. Вребалов 7,5 (Д. Салиховић 7), В. Радовановић 7, Кеврешанов 7 (М. Мартицки 7), С. Ковачев 8.
ДЕЛИЈА: К. Ковач 7 , Д. Ладичорбић 6,5, М. Марков 6, А. Леваи 6, К. Јолић 6,5, Дејан Миладинов 7, М. Ћорић 7,5, Дарко Миладинов 6,5, С. Попов 6, Д. Перишић 6,5, И. Костић 6.
Билећанин - Напредак (БТ) 6:2 (4:0)
СЕЧАЊ: Стадион Билећанина, гледалаца: 150. Судија: Н. Радаковић (Банатско Карађорђево). Стрелци: Немања Ковачевић у 9, 53, Милош Милошевић у 26, 65. и Борислав Вучковић у 42. (из пенала) и у 45 +2. минуту (из пенала) за Билећанин, а Никола Ранков у 49. и Вељко Јелача у 69. минуту за Напредак (БТ). Жути картони: В. Јелача, С. Рајтаров (Напредак).
БИЛЕЋАНИН: И. Васић 7,5, Д. Пијетловић 7 (Р. Јоксимовић 7), М. Вујовић 8, М. Алексић 7, Н. Маговчевић 7, В. Грубачић 7, М. Маговчевић 7, Б. Вучковић 9, Н. Ковачевић 8, М. Пејин 7 (М. Пека 7), М. Милошевић 8.
НАПРЕДАК (БТ): С. Рајтаров 5, Б. Завишин 6,5 (С. Кавали 6), Дакић 6,5, М. Марић 7, Н. Ранков 7,5 (Ш. Секереш 7), С. Јосимовић 6,5 (М. Станковић 6), Г. Грујић 7, М. Дрљача 6, М. Бербаков 5,5, З. Џин 6,5 (Д. Кораћ 6), В. Јелача 8.
Пприпремио: П. Станић