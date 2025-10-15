overcast clouds
НОВИ КАМИОН СМЕЋАР У ШИДУ Циљ је унапређење и заштита животне средине

15.10.2025. 10:21 10:29
Пише:
Убава Приселац
Извор:
Дневник
шид
Фото: Општина Шид

Нови камион за одвожење смећа добила је општина Шид кроз јавни позив Министарства заштите животне средине, а све у циљу унапређења и заштите животне средине у овој години.

Тим поводом се председник општине Шид Зоран Семеновић захвалио Министарству заштите животне средине у име локалне самоуправе, ЈКП „Стандард“ Шид и свих грађана, што из године у годину препознаје и одговара на потребе те општине у области заштите природе.

Нови камион представља значајно унапређење у систему управљања отпадом, унапредиће рад ЈКП „Стандард“ Шид, повећати ефикасност у одвожењу смећа и допринети чистијој, уреднијој и здравијој средини за све грађане.

Шид
Извор:
Дневник
Пише:
Убава Приселац
Војводина Срем
