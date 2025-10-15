ПАНЧЕВАЧКА ЛИГА Мировале мреже у Сакулама
Борац (С) – Црвена звезда (П) 0:0
САКУЛЕ: Гледалаца: 250.Судија: Марковић (Панчево).
БОРАЦ (С): Сладовић 7, Костић 7, Недић 6,5 (Деспотовић 6,5), Радојев 7,5, Новковић 7, Мартиновић 7, С. Маријански 6,5 (Ђорђевић 6,5), Закоч 7, Виторовић 7, Дисић 7, Стојановић7.
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА (П): Вукас 7,5, У. Тадић 6,5, Фолћан 7, Поморишац 7, Лазаревић 7, Секулић 6,5, П.Радак 7, Радић 7, Корња 6,5 (Станимиров 6,5), Трњанац 7, Балог 6,5.
Пред пуним трибинама у дербију кола виђена је квалитетна утакмица два ривала која се боре за виши ранг.
Домаћи фудбалери имали су више прилика за гол и пропустили су неколико изгледних прилика, а истакао се голман Вукас. Казна за промашаје Сакуљане могла је да стигне у надокнади времена, када је Радић са пет метара пребацио гол Сладовића.
Б. Стојковски
ОФК Пролетер – Шевац 2:3 (1:1)
БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ: Гледалаца: 100. Судија: Ћировић (Вршац). Стрелци: Вукајловић у 40, В. Чкоњевић у 71. за ОФК Пролетер, Јунгић у 38. и 89, Л.Бекировски у 90+3. минуту за Шевац. Црвени картон: Л. Бекировски у 90+3. минуту (Шевац).
ОФК ПРОЛЕТЕР (БК): Трешњар 7, Бокун 6, Д.Чкоњевић 6, Ћирић 6 (Пајевић 6), Јевтић 7, Сабо 6, В.Чкоњевић 7, Вукајловић 7, Ракић 7, Војновић 7, Тренковски 6..
ШЕВАЦ:Попов 7, Стрнад 6 (С.Бекировски 6,5), Мандић 6, Л.Бекировски 7, Борка 7, Анђелић 7, Јунгић 7,5, Моторов 7, Трбанос 6 (Митковски 7), Рутић 6,5, Петковић 6,5.
У отвореној игри са пуно прилика пред оба гола на крају су гости из Кусића заслужено освојили три бода.
Они су после три идеалне прилике дошли у вођство голом Јунгића. Два минута касније Вукајловић је са ивице шеснаестерца шутирао и савладао Попова. У другом полувремену прво су домаћи фудбалери голом В. Чкоњевића дошли у вођство.
У последњих пет минута са надокнадом, головима Јунгића и Бекировског гости су остварили победу.
Б. Стојковски
Партизан (У) – Банатул 0:0
УЉМА: Гледалаца: 100. Судија: Матеја Миљушевић (Вршац) 7.
ПАРТИЗАН (У): Печеновић 7, Москић 7, Јездимировић 7, Бану 7, Јовановић 7, Н.Ивљанин 7, Ранимиров 7, В.Попов 7,5 (Д.Живојнов 6,5), В.Живојнов 7, Жула 6,5 (Ослански 6,5), М.Попов 6,5 (Бранков -).
БАНАТУЛ: Доновић 7,5, Б.Благојевић 7, Лака 7, Стојаков 7, Стојимиров 6,5 (П.Благојевић 6,5), Борковић 6,5 (Петров 6,5), Јаћимовски 7, Војиновић 6,5, Гроздановић 6,5 (Јовићевић 6,5), Дуњић 7.
Пред пуним трибинама, оба ривала су ушла опрезно у меч. У чврстој игри без правих прилика за гол крајњи исход је реалан.
Најбољу шансу на мечу имао је домаћи играч Милан Попов, када је изашао сам испред Доновића који је његов ударац одбранио.
Б. Стојковски