overcast clouds
12°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

У ОРГАНИЗАЦИЈИ СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА Циклус филмских пројекција

15.10.2025. 10:07 10:12
Пише:
Љубица Петровић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

Студентски културни центар Нови Сад покреће циклус филмских пројекција, а први програм посвећен је Паолу Сорентину, једном од најзначајнијих филмских аутора данашњице.

Публика ће имати прилику да погледа два његова филма: „Младост”, 17. октобра, у 20 часова, уз разговор о књижевном и филмском стваралаштву Паола Сорентина, који је заказан за 19 часова у Клубу СКЦНС-а, и „Ово мора да је то место”, 18. октобра, такође у 20 часова.

У разговору о стваралаштву Паола Сорентина учествују: др Александра Блатешић и мср Бранислава Максимовић са одсека за италијанске и ибероамеричке студије Филозофског факултета у Новом Саду, и Слободан Бранковић, редитељ, СКЦ Нови Сад. Текстове чита Татјана Бокан, а модератор је Ненад Ђукин из СКЦ Нови Сад. Tоком пројекција публика ће имати прилику да ужива у ванвременским остварењима великих мајстора седме уметности, као што су: Фелини, Чаплин, Кишловски, Трир, Линч, Каурисмаки, Варда, и многих других. Поред пројекција, публику очекује и пратећи програм – разговори са гостима и ауторима који ће делити своја искуства и увиде пре или након филмова.

Програм ће бити реализован у сарадњи са одсеком за италијанске и ибероамеричке студије Филозофског факултета у Новом Саду, у склопу 25. недеље италијанског језика у свету. Разговори и пројекције филмова одржаваће се у Студентском културном центру Нови Сад, који се налази у Улици Владимира Перића Валтера 5, а улазак је бесплатан.

Студентски културни центар
Извор:
Дневник
Пише:
Љубица Петровић
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај