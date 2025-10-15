У ОРГАНИЗАЦИЈИ СТУДЕНТСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА Циклус филмских пројекција
Студентски културни центар Нови Сад покреће циклус филмских пројекција, а први програм посвећен је Паолу Сорентину, једном од најзначајнијих филмских аутора данашњице.
Публика ће имати прилику да погледа два његова филма: „Младост”, 17. октобра, у 20 часова, уз разговор о књижевном и филмском стваралаштву Паола Сорентина, који је заказан за 19 часова у Клубу СКЦНС-а, и „Ово мора да је то место”, 18. октобра, такође у 20 часова.
У разговору о стваралаштву Паола Сорентина учествују: др Александра Блатешић и мср Бранислава Максимовић са одсека за италијанске и ибероамеричке студије Филозофског факултета у Новом Саду, и Слободан Бранковић, редитељ, СКЦ Нови Сад. Текстове чита Татјана Бокан, а модератор је Ненад Ђукин из СКЦ Нови Сад. Tоком пројекција публика ће имати прилику да ужива у ванвременским остварењима великих мајстора седме уметности, као што су: Фелини, Чаплин, Кишловски, Трир, Линч, Каурисмаки, Варда, и многих других. Поред пројекција, публику очекује и пратећи програм – разговори са гостима и ауторима који ће делити своја искуства и увиде пре или након филмова.
Програм ће бити реализован у сарадњи са одсеком за италијанске и ибероамеричке студије Филозофског факултета у Новом Саду, у склопу 25. недеље италијанског језика у свету. Разговори и пројекције филмова одржаваће се у Студентском културном центру Нови Сад, који се налази у Улици Владимира Перића Валтера 5, а улазак је бесплатан.