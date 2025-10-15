МЕСИ НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА РУШИ ГРАНИЦЕ: Оборио Нејмаров рекорд
Фудбалска репрезентација Аргентине победила је селекцију Порторика резултатом 6:0 у пријатељском мечу који је одигран у Форт Лодердејлу.
По два гола за Аргентину постигли су Алексис Мекалистер у 14. и 36. и Лаутаро Мартинез у 79. и 84. минуту. По једном у листу стрелаца уписали су се Гонзало Монтијел у 23. и Стивен Ечеварија (аутогол) 64. минуту.
Меч у Форт Лодердејлу обележио је капитен аргентинске репрезентације Лионел Меси, који је на дуелу са Порториком имао две асистенције.
Он је у каријери укупно забележио 60 асистенција у дресу националног тима. Меси је на тај начин оборио рекорд по броју асистенција у историји репрезентативног фудбала, пошто је на првом месту претекао Бразилца Нејмара, који је до сада имао 59 асистенција.
Селекција Сједињених Америчких Држава савладала је у Комерс Ситију Аустралију 2:1. Оба гола за САД постигао је Хаџи Рајт у 33. и 51. минуту. Једини стрелац за Аустралију био је Џордан Бос у 9. минуту.
Мексико и Еквадор одиграли су нерешено, 1:1, док у дуелу између Канаде и Колумбије није било голова.