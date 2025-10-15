overcast clouds
12°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МЕСИ НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА РУШИ ГРАНИЦЕ: Оборио Нејмаров рекорд

15.10.2025. 10:28 10:29
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Marta Lavandier

Фудбалска репрезентација Аргентине победила је селекцију Порторика резултатом 6:0 у пријатељском мечу који је одигран у Форт Лодердејлу.

По два гола за Аргентину постигли су Алексис Мекалистер у 14. и 36. и Лаутаро Мартинез у 79. и 84. минуту. По једном у листу стрелаца уписали су се Гонзало Монтијел у 23. и Стивен Ечеварија (аутогол) 64. минуту.

Меч у Форт Лодердејлу обележио је капитен аргентинске репрезентације Лионел Меси, који је на дуелу са Порториком имао две асистенције. 

Он је у каријери укупно забележио 60 асистенција у дресу националног тима. Меси је на тај начин оборио рекорд по броју асистенција у историји репрезентативног фудбала, пошто је на првом месту претекао Бразилца Нејмара, који је до сада имао 59 асистенција.

Селекција Сједињених Америчких Држава савладала је у Комерс Ситију Аустралију 2:1. Оба гола за САД постигао је Хаџи Рајт у 33. и 51. минуту. Једини стрелац за Аустралију био је Џордан Бос у 9. минуту.

Мексико и Еквадор одиграли су нерешено, 1:1, док у дуелу између Канаде и Колумбије није било голова.

лионел меси фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај