ПАЗИ, РАДОВИ НА ПУТУ Зрењанин добија систем за динамичко мерење тежине возила у покрету
Из Одељења за привреду, Одсека за изградњу и уређење града, за данас су најављени радови на територији Зрењанина. Како је саопштено, на деоници Новосадског пута у Зрењанину биће изграђен систем за динамичко мерење тежине возила у покрету.
Радови на изградњи овог система изводиће се у среду, 15. октобра, са почетком у 9 часова. Током извођења радова, саобраћај ће се одвијати по режиму наизменичног пропуштања возила у зони радова.
У појединим фазама радова, ради безбедног подизања платформе система, биће неопходна обустава саобраћаја, у трајању до једног часа, након чега ће саобраћај бити привремено преусмерен на алтернативни правац.
„Молимо све учеснике у саобраћају за поштовање постављене привремене саобраћајне сигнализације, у циљу безбедног извођења радова“, додаје се у саопштењу.
Како је „Дневник“ писао прошле године, систем за динамичко мерење тежине возила у покрету користи софтвер за аутоматско профилисано бројање возила на путевима, њихову класификацију и мерење оптерећења точкова (осовина), чиме се одређује њихова тежина. Софтвер је у стању да идентификује кршење унапред дефинисаних ограничења возила као, на пример, ограничења тежине или брзине. Информације о документованом прекршају затим се прослеђују контролном центру, који обавља провераву дефинисану законом и решава прекршај. Детекција се спроводи захваљујући комбинацији постављених камера и софтвера, односно програма помоћу кога се камере подешавају.
Према ранијим подацима, овај систем би требало да инсталира београдска фирма "Macchina security", која се једина јавила на позив Градске управе Зрењанин. Посао је вредан 35,9 милиона динара са ПДВ-ом.
Да ће Зрењанин добити модеран систем, чији је циљ да растерети теретни саобраћај са градских улица, најављено је још прошле године у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре. Министарство је тада Граду Зрењанину за овај посао доделило 15 милиона динара. Бесповратна средстава за реализацију пројекта додељена су у оквиру програма подршке примени напредних технолошких решења у области друмског транспорта и саобраћаја у јединицама локалне самоуправе на територији Републике Србије за 2024. годину, у укупној вредности од 200 милиона динара.
Када је у питању пројекат на основу ког су додељена средства Граду Зрењанину, истакнуто је да је прекомерна тежина камиона и аутобуса, посебно на већ оптерећеним градским улицама, опасна и с тачке гледишта безбедности на путу и због изазивања оштећења на путној инфраструктури.
Уведена ограничења кретања, у виду саобраћајне сигнализације, за возила прекомерне тежине често се не поштују, а не постоји ни валидна могућност контроле терета на улазима у град, објашњено је приликом доделе бесповратних средстава.