(ФОТО) „ЖИВА ЈЕ“ Сестра НЕСТАЛЕ ТАТЈАНЕ ИЗ ПЕТРОВАРАДИНА се огласила на Фејсбук групи!

14.10.2025. 23:20 23:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
нови сад
Фото: Printscreen/Facebook/Novosađanke

Драма због нестанка Татјане Немет (27) из Петроварадина траје од синоћ, након што јој се изгубио сваки траг.

Њени најближи, укључујући сестру Јагоду, апелују на грађане да пријаве било какву информацију која би помогла у њеном проналаску.

Подсећамо,Татјана је последњи пут виђена јуче око 18 часова у Улици Проте Михаџића у Петроварадину

Према изјавама комшија, наводно је била "видно узнемирена" и имала је "психичке осцилације". 
 

Вечерас се на Фејсбук групи „Новосађанке“ обратила Татјанина сестра и кратко поручила:
 

„Жива је!“
 

нови сад
Фото: Printscreen/Facebook/Novosađanke

У овом тренутку то је једина, како је навела, информација коју има.
 

нестала девојка петроварадин Пронађена
Нови Сад
