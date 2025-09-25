overcast clouds
КОНАЧНО СУ САЗНАЛИ КО ЈЕ НЕСТАЛА ОСОБА Жена чије тело је пронађено, идентификована после 20 ГОДИНА

25.09.2025. 15:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Youtube prinstcrin/Opsporing Verzocht
Фото: Youtube prinstcrin/Opsporing Verzocht

МАДРИД: Жена чије тело је пронађено пре више од 20 година у Шпанији идентификована је помоћу међународне полицијске истраге у оквиру иницијативе назване “Операција: Идентификуј ме”, а у питању је 31-годишња руска држављанка Људмила Завада.

Она је трећа особа које је идентификована путем ове иницијативе коју је покренула полиција 2023. у настојању да утврди имена жена које су убијене, или су умрле под сумњивим околностима у Европи, пренео је Би-Би-Си.

Прва жртва је била Британка убијена у Белгији, а идентификовала ју је породица након што су видели фотографију њене тетоваже у једном извештају британског јавног сервиса.

Генерални секретар међународне полицијске агенције Интерпол која предводи иницијативу Валдеци Уркиза казао је да ће најновија идентификација пружити нову наду породицама и пријатељима несталих особа, као и свеже трагове истражитељима.

“Непознатој жени је после 20 година враћено име”, казао је он.

Тело Људмиле Заваде пронађено је у јулу 2005. поред пута у провинцији Барселона, на североистоку Шпаније.

Полиција је третирала овај случај као сумњив, пошто су докази сугерисали да је њено тело померено у року од 12 сати пре него што је пронађено.

Истражитељи ипак нису успели да утврде њен идентитет, а прошле године овај случај је уврштен у "Операцију: Идентификуј ме", у оквиру које Интерпол трага за информацијама о неидентификованим телима.

Раније ове године, турска полиција је путем националне базе података, утврдила идентитет Заваде помоћу отисака прстију, а њена ДНК је упоређена када је пронађен близак рођак у Русији.

Истрага о околностима смрти Заваде се наставља.

Интерпол је саопштио да су повећане глобалне миграције и трговина људима довели до тога да се пријављује све већи број особа несталих изван својих земаља, што отежава њихову идентификацију.

