СТУДЕНТИ ИМАЈУ ПРАВО НА ПОВРАТ 50 ПОСТО ШКОЛАРИНЕ Ево ко и под којим условима може да се пријави
Министарство просвете исплатиће током октобра месеца самофинансирајућим студентима високошколских установа чији је оснивач Република Србија средства за покриће 50 одсто плаћене школарине за школску 2024/2025. годину.
Како је саопштено из министарства, самофинасирајућим студентима ће одједном бити исплаћен целокупан износ од 50 одсто средстава који су платили факултетима за школарине до 30. септембра 2025. године.
Исплата средстава врши се на основу података о самофинансирајућим студентима које високошколске установе достављају Министарству просвете путем Јединственог информационог система просвете (ЈИСП).
Министарство просвете подсећа све високошколске установе да имају обавезу уношења и ажурирања података у ЈИСП, како ниједан студнет не би био ускраћен за остваривање овог права.
Законом о изменама и допунама Закона о високом образовању омогућено је да самофинасирајући студенти високошколских установа чији је оснивач Република, ако су држављани Републике Србије, остварују право на покриће 50 одсто својих трошкова по основу референтне школарине коју су платили у текућој школској години.
Такође, како се додаје у саопштењу, право на покриће трошкова студент остварује и по основу укупног износа плаћене школарине, за сваку годину студија коју је студент први пут уписао, односно за све предмете које је студент први пут уписао, као и да право на покриће трошкова студент може остварити само за један студијски програм на истом степену студија.
Пошто се надокнада средстава врши искључиво путем Студентске картице, Министарство просвете подсећа све студенте који немају Студентску картицу да се пријаве за отварање путем портала Управе за трезор, на адреси https://zsk.trezor.gov.rs/.
Уколико имају било какве потешкоће са пријавом могу се обратити том Порталу, а за сва друга питања у вези са исплатом средстава студенти се могу обратити Министарству просвете путем мејла [email protected].