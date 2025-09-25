overcast clouds
20°C
25.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1896
usd
99.7104
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

”ОДЛУКА ЈЕ БЕСМИСЛЕНА” Додик: Никада нисам био у Естонији и нисам имао намеру да тамо идем

25.09.2025. 18:13 18:20
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Коментари (0)
Фото: youtube screenshot / Al Jazeera Balkans

БАЊАЛУКА: Председник Републике Српске Милорад Додик коментарисао је одлуку Естоније да му уведе санкције, истакавши да у тој земљи никада није био нити је имао намеру да тамо иде.

Приметио је и да је овом одлуком Естонија "бар на један дан Сарајево учинила срећним".

"Када Естонија говори о сепаратизму и некога за то оптужује, исто је као и када пијанац говори о штетности алкохола. Никада нисам био у Естонији, нити сам имао намеру да тамо идем, тако да је одлука о забрани уласка крајње бесмислена. Само су Сарајево, бар на један дан, учинили срећним", написао је Додик на платформи Икс.

Милорад Додик
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај