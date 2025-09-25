”ОДЛУКА ЈЕ БЕСМИСЛЕНА” Додик: Никада нисам био у Естонији и нисам имао намеру да тамо идем
БАЊАЛУКА: Председник Републике Српске Милорад Додик коментарисао је одлуку Естоније да му уведе санкције, истакавши да у тој земљи никада није био нити је имао намеру да тамо иде.
Приметио је и да је овом одлуком Естонија "бар на један дан Сарајево учинила срећним".
"Када Естонија говори о сепаратизму и некога за то оптужује, исто је као и када пијанац говори о штетности алкохола. Никада нисам био у Естонији, нити сам имао намеру да тамо идем, тако да је одлука о забрани уласка крајње бесмислена. Само су Сарајево, бар на један дан, учинили срећним", написао је Додик на платформи Икс.
