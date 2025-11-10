ПРЕ САНАЦИЈЕ ДИЈАГНОЗА Следи преглед конструкција десет школа и два дома здравља
У циљу очувања и унапређивања објеката јавне намене, Град је преко Управе за грађевинско земљиште и инвестиције расписао јавну набавку за преглед грађевинске конструкције и израду елебората о стању објеката десет школа и два дома здравља на територији Новог Сада.
Према спецификацији, прегледи ће обухватити конструктивне елементе, стање инсталација, опреме и уређаја, као и препоруке за евентуалне мере санације. Реч је о поступку који представља предуслов за даља инфраструктурна улагања и модернизацију објеката јавне намене.
Набавком су обухваћене: ОШ „Јосип Славенски”, мала школа ОШ „Јован Поповић”, ОШ „Јожеф Атила”, ОШ „Бранко Радичевић”, ОШ „Васа Стајић”, ОШ „Михајло Пупин” у Ветернику и ОШ „Лаза Костић” у Ковиљу, као и оба објекта СШ „Светозар Милетић” у Улици народних хероја и на Тргу Марије Трандафил, те Пољопривредна школа са домом ученика у Футогу и Медицинска школа „7. април”. Осим образовних установа биће прегледани и дом здравља у Змај Огњена Вука и амбуланта у Бегечу. Рок за обављање услуга је највише 250 дана од закључења уговора.
Расписана јавна набавка, како је објашњено, представља наставак политике Града Новог Сада усмерене на очување и модернизацију јавних установа, посебно оних које свакодневно користи велики број ученика и грађана.