moderate rain
8°C
10.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МИЛА САЛАПУРА ВИЦЕШАМПИОНКА БАЛКАНА Сјајан успех младе каратисткиње Зрењанина

10.11.2025. 11:48 11:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
mila salapura
Фото: Карате клуб Зрењанин

Каратисткиња Зрењанина Мила Салапура остварила је сјајан резултат на Балканском шампионату у Ријеци.

Мила је у категорији -61кг освојила сребрну медаљу и титулу вицешампионке Балкана.

До финала је стигла убедљивим победама над такмичаркама из Хрватске (5:1), Грчке (4:0), Словеније (6:5), Босне и Херцеговине (7:0) и Грчке (4:1).

У финалу је, после неизвесне борбе, поражена од такмичарке из Румуније резултатом 1:3.

Сјајне наступе имали су и кадети Карате клуба Зрењанин.

Иван Лагунџија и Јеврем Бала били су део кадетске репрезентације која је освојила сребрну медаљу победивши Грчку 3:0 и Босну Херцеговину 3:2, док су у финалу поражени од домаћина Хрватске 2:3.

карате клуб зрењанин карате шампионка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај