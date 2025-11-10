МИЛА САЛАПУРА ВИЦЕШАМПИОНКА БАЛКАНА Сјајан успех младе каратисткиње Зрењанина
Каратисткиња Зрењанина Мила Салапура остварила је сјајан резултат на Балканском шампионату у Ријеци.
Мила је у категорији -61кг освојила сребрну медаљу и титулу вицешампионке Балкана.
До финала је стигла убедљивим победама над такмичаркама из Хрватске (5:1), Грчке (4:0), Словеније (6:5), Босне и Херцеговине (7:0) и Грчке (4:1).
У финалу је, после неизвесне борбе, поражена од такмичарке из Румуније резултатом 1:3.
Сјајне наступе имали су и кадети Карате клуба Зрењанин.
Иван Лагунџија и Јеврем Бала били су део кадетске репрезентације која је освојила сребрну медаљу победивши Грчку 3:0 и Босну Херцеговину 3:2, док су у финалу поражени од домаћина Хрватске 2:3.