ЗАСТРАШУЈУЋЕ ИСКУСТВО! ТРЖНИМ ЦЕНТРОМ У НОВОМ САДУ ХАРА ВОАЈЕР Улази у кабине тоалета и гледа жене и ДЕВОЈЧИЦЕ- Огласила се једна жртва!
Застрашујуће искуство из једног новосадског тржног центра објавила је храбра девојка на друштвеним мрежама како би апеловала да све жене, девојке, а поготово девојчице додатно обрате пажњу.
Под пуним именом и презименом, она је поделила хорор који јој се догодио у женском тоалету.
"На 0 левелу ме је одрастао мушкарац од 30-35 година гледао од горе/преко из кабине поред, у ЖЕНСКОМ WC. Не знам како је ушао ту, како га нико није приметио, нити колико дуго је био ту тачно. Али једно знам: био је закључан у кабини у женском WC, попео се на WC шољу и гледао жене, девојчице, девојке, лево и десно преко тих ограда од кабина", навела је на самом почетку.
Како је написала, она је док се пресвлачила пуком срећом схватила да нешто није у реду.
"Да СЛУЧАЈНО нисам погледала горе, не бих га видела јер сам доста ниска. Погледала сам случајно горе, када сам већ била без горњег дела одеће (јер сам ушла да се пресвучем у кабину тоалета) и видела га како гледа у мене. Брзо се спустио доле. Обукла сам се брзо, у паници изјурила напоље и покушала да уђем у његову кабину, да га истерам напоље, али је држао врата ногама. Изјурила сам из WC-а да нађем дечка који је био у мушком WC-у у том моменту, у паници и сузама сам му рекла да је мушкарац у женском WC-у и да ме је гледао док сам се пресвлачила", тврди.
Како је навела, уследило је низ бурних реакција.
"Мушкарац је онда изашао убрзо, покушао да бежи, показала сам прстом у њега да покажем дечку ко је и даље је ескалирало баш. Имала сам апсолутни напад панике и дечко се суздржавао да га не убије од батина. Не сећам се тачно шта се ту издешавало јер ми се доста вртело у глави од панике и цело тело ми се тресло кроз сузе. Једино знам да се тај мушкарац отргао и отрчао, побегао у једном моменту", каже девојка.
Ипак, док се први шок није још ни смирио, уследио је наредни када су отишли да пријаве.
"Пријављено је одмах обезбеђењу на пулту и речено нам је да ништа не могу да ураде и да једино пријавимо полицији, али да ни од тога реално нема ништа. Вратила сам се у тоалет да се умијем и прошла сам поред кабине у којој је он био и могу само рећи да је много, много тоалет папира било згужвано наоколо, тако да сви можемо предпоставити шта је радио док је гледао, кога је све већ гледао, непримећен", написала је девојка.
Она је имала посебан апел за све жене због којих је и одлучила да о свему проговори.