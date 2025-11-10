moderate rain
ЈОВАНА НОГИЋ ПРЕД ИСЛАНД: "Слушамо стручни штаб и навикавамо се на нове филозофије, одбацујемо старе навике"

10.11.2025. 12:50 12:51
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
nogic
Фото: fiba.basketball

Јована Ногић се огласила пред мечеве Србије у квалификацијама.

Србија ће 12. новембра на Исланду од 20.30 сати гостовати у првом прозору ФИБА квалификација за Европско првенство 2027. 

Пред те изазове је за медије говорила Јована Ногић.

"Мени се чини добро, енергија на високом нивоу и девојке су узбуђене. Знамо се још од млађих категорија, имале су успеха са селектором још тада. Кошаркашки ћемо се уклопити за ово мало времена и покушавамо да будемо максимално фокусирани па се чини све супер"

Како се спремити за Исланд и Португалију.

"Слушамо стручни штаб и навикавамо се на нове филозофије, одбацујемо старе навике. Слушамо шта се тражи од нас и биће добро"

Каква је атмосфера?

"Надамо се да може. Нисмо задовољне учинком у Болоњи и нећемо да се то понови већ да одемо на ЕП и СП. То је сарадња, морамо да помогнемо новом стручном штабу и они нама. За сада делује добро", казала је Ногићева.

кошаркашице србије
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
