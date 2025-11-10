ЈОВАНА НОГИЋ ПРЕД ИСЛАНД: "Слушамо стручни штаб и навикавамо се на нове филозофије, одбацујемо старе навике"
Јована Ногић се огласила пред мечеве Србије у квалификацијама.
Србија ће 12. новембра на Исланду од 20.30 сати гостовати у првом прозору ФИБА квалификација за Европско првенство 2027.
Пред те изазове је за медије говорила Јована Ногић.
"Мени се чини добро, енергија на високом нивоу и девојке су узбуђене. Знамо се још од млађих категорија, имале су успеха са селектором још тада. Кошаркашки ћемо се уклопити за ово мало времена и покушавамо да будемо максимално фокусирани па се чини све супер"
Како се спремити за Исланд и Португалију.
"Слушамо стручни штаб и навикавамо се на нове филозофије, одбацујемо старе навике. Слушамо шта се тражи од нас и биће добро"
Каква је атмосфера?
"Надамо се да може. Нисмо задовољне учинком у Болоњи и нећемо да се то понови већ да одемо на ЕП и СП. То је сарадња, морамо да помогнемо новом стручном штабу и они нама. За сада делује добро", казала је Ногићева.