ТОПЛАНА ПОЧИЊЕ РАДОВЕ У ОРЛОВИЋА ПАВЛА Затвара се део Банатске улице

10.11.2025. 13:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник (А. Савановић)

Јавно комунално предузеће „Новосадска топлана“ Нови Сад ће у уторак, 11. новембра, започети радове на изградњи вреловодног прикључка за објекат у Улици Орловића Павла број 10.

Према Решењу Градске управе за саобраћај и путеве, током извођења радова биће привремено измењен режим саобраћаја, а забрањује се саобраћај у Банатској улици код броја 4.

Планирано је да радови буду завршени до 26. новембра 2025. године.

Из „Новосадске топлане“ моле грађане за стрпљење и разумевање током трајања радова, уз напомену да извођење радова неће утицати на квалитет испоруке топлотне енергије током грејне сезоне.

ЈКП „Новосадска топлана”
Нови Сад Сервисне информације
