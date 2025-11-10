moderate rain
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА МОНАКОМ: "Играмо против екипе која је изузетно квалитетна, годинама играју заједно"

10.11.2025. 14:27 14:30
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
obradovic
Фото: ABA liga/Dragana Stjepanović

Жељко Обрадовић, тренер Партизана, огласио се пред наредне мечеве црно-белих у Евролиги.

Кошаркаши Партизана ће у 10. колу Евролиге дочекати Монако у Београдској Арени, а утакмица је на програму у уторак од 20 часова и 30 минута.

Како је тренер црно-белих, Жељко Обрадовић рекао, Партизан неће бити у пуном саставу за овај дуел, али има и једна добра вест за "Гробаре" – добра је да игра Џабари Паркер, а лоша да нема Вање Маринковића и Аријана Лакића.

"Играмо против екипе која је изузетно квалитетна, годинама играју заједно, а од прошле године довели су другог центра из Партизана. Изузетно борбеног играча који је присутан у одбрани. Имају и Миротића. Снага те екипе је у спољним играчима, Џејмс има изванредну сезону. То су најбитније ствари за њихову игру, морамо да зауставимо те њихове креаторе. Треба да играмо одбрану као у Пиреју велики део утакмице. Изузетно су нападачки јаки, али имају и специјалце у одбрани", рекао је Жељко Обрадовић.

Партизан је у лошој форми са три узастопна пораза...

"Најбоље за један тим су победе. Могу да кажем да смо играли добро три последње утакмице. Сезона је таква да немамо времена да тугујемо и да се превише радујемо, радимо у истом ритму и понашамо се као пред сваки следећи меч. Овога пута је то Монако, анализирали смо последњу четвртину против Олимпијакоса. Све одлуке и карте утакмице које су показале да нису биле добре радили су играчи код којих је морала да буде лопта, играчи као што су Вашингтон, Стерлинг и Милтон. Нема замерки, видели су они себе на видеу и после меча су причали са мном. Жао им је и свесни су како смо одиграли и колико смо имали велику шансу да победимо у Пиреју. Најбољи лек за ситуацију о којој смо јесте да победимо".

Говорио је о Бруну Фернанду и Нику Калатесу:

"Увек је проблем кад играч дође у току сезоне, треба време. Адаптација им је лакша и познају ме. Калатес је неко ко разуме игру, има интелигенцију. И са њим доста причам и ако вам дође играч током сезоне и мора да игра преко 30, онда морате да замислите каква је ситуација. Милтон није био месец дана у тиму, интелигентан је, имам максимално поверење у њега. Бруно је проблем што га користимо и на четири и на пет, онда није лако да се све запамти. Кад је он на паркету, покушавам да поједноставим напад. Одбрана је већ нешто друго. Све је у реду када је у питању жеља и рад. Сезона је таква да немате времена да радите. Против Дубаија смо гледали меч, после је било повуци-потегни да ли се тренира, после тешког пута. Али сам успео да их убедим макар 20 минута".

Открио је и ко неће играти против Монака.

"Ситуација у тиму је да се јуче на тренингу добио ударац у раме, Лакић. На срећу, није озбиљно, али до јутрос су рекли моровање и неће бити у тиму. Маринковић је повређен, неће бити ни сутра у тиму. Осећа се боље, али недовољно да тренира и игра. Што се тиче Покушевског, не постоји ниједна друга одлука сем оне која је најважнија, а то је да искључиво водим рачуна о интересу тима. Моја процена је ту. Игра добро, понаша се добро, играће као и сви остали".

Тема је био и Џабари Паркер...

"Постоје људи који су способни да објасне неке ствари. Једна од ствари је управо то – друштвене мреже и технолошка ера. Да је то изузетно погубно за сваког човека. А онда замислите за играча који размишља о томе. Мене то не занима и покушавам да се искључим из тога. Кад бих се бавио тиме, имало би негативан утицај на мој посао. Информације које ми требају налазим на други начин. На сајтове и мреже не могу и не желим да утичем. Имате мишљења који ће да кажу све најбоље и све најгоре за Паркера. Он је играч који даје све од себе на тренингу. Да ли је могао боље за тим, мислим да јесте", казао је Обрадовић.

