РЕЗИМЕ ПОЛУСЕЗОНЕ: Војводина изједначила други најбољи резултат у историји

10.11.2025. 15:56 16:01
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина/Ненад Михајловић

Фудбалски клуб Војводина наставља да исписује нове странице своје богате историје.

Након сјајног низа резултата у првом делу сезоне 2025/26, стара дама” из Новог Сада завршава полусезону са 30 освојених бодова, чиме је изједначила други најбољи учинак у клупској историји када говоримо о формату такмичења са 16 или 18 клубова.

Овај резултат сврстава актуелну генерацију уз бок најуспешнијим екипама Војводине у последње три деценије. До сада је исто остварење – 30 бодова на полусезони – клуб бележио у сезонама 2008/09, 2010/11, 2019/20 и 2020/21. Само једном, у сезони 2016/17, Војводина је била успешнија, када је први део сезоне завршила са 32 бода и поставила рекорд.

Оно што посебно импонује у актуелној сезони јесте стабилност екипе и спремност да се брзо издигне чак и када дође неки резултат испод очекивања. Тим Мирослава Тањге показао је висок ниво такмичарске зрелости, ослањајући се на чврсту одбрану, тактичку дисциплину и ефикасност у кључним тренуцима утакмица. Посебно радује приступ свих играча и стручног штаба који верују да могу и морају још боље. Када се посматра шира слика, овај резултат има и симболичну тежину јер потврђује да се клуб налази на правом путу, како у спортском, тако и у организационом смислунаводи се на сајту ФК Војводина. 

Повратак на ниво најуспешнијих сезона из претходне деценије јасан је сигнал да Војводина поново гради тим способан за највеће домете. Посебно радује и чињеница да су трибине стадиона “Карађорђе” све пуније.

До краја године Вошу чека још пет утакмица и прилика да се додатно учврсти у врху табеле и тиме направи праву подлогу за оно што је чека на пролеће. Новосадски гигант такође ће играти и мечеве у Купу Србије, где су амбиције јасне – трофеј.

Други део сезоне донеће прилику да се актуелна генерација упише у историју као једна од најбољих у модерном добу клуба. С обзиром на приказано у досадашњем делу првенства, оптимизам међу навијачима је оправдан, јер Војводина је поново тамо где јој је место, у самом врху српског фудбала.

фк војводина фудбал фудбалери војводине
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
