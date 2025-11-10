РЕЗИМЕ ПОЛУСЕЗОНЕ: Војводина изједначила други најбољи резултат у историји
Фудбалски клуб Војводина наставља да исписује нове странице своје богате историје.
Након сјајног низа резултата у првом делу сезоне 2025/26, „стара дама” из Новог Сада завршава полусезону са 30 освојених бодова, чиме је изједначила други најбољи учинак у клупској историји када говоримо о формату такмичења са 16 или 18 клубова.
Овај резултат сврстава актуелну генерацију уз бок најуспешнијим екипама Војводине у последње три деценије. До сада је исто остварење – 30 бодова на полусезони – клуб бележио у сезонама 2008/09, 2010/11, 2019/20 и 2020/21. Само једном, у сезони 2016/17, Војводина је била успешнија, када је први део сезоне завршила са 32 бода и поставила рекорд.
– Оно што посебно импонује у актуелној сезони јесте стабилност екипе и спремност да се брзо издигне чак и када дође неки резултат испод очекивања. Тим Мирослава Тањге показао је висок ниво такмичарске зрелости, ослањајући се на чврсту одбрану, тактичку дисциплину и ефикасност у кључним тренуцима утакмица. Посебно радује приступ свих играча и стручног штаба који верују да могу и морају још боље. Када се посматра шира слика, овај резултат има и симболичну тежину јер потврђује да се клуб налази на правом путу, како у спортском, тако и у организационом смислу – наводи се на сајту ФК Војводина.
Повратак на ниво најуспешнијих сезона из претходне деценије јасан је сигнал да Војводина поново гради тим способан за највеће домете. Посебно радује и чињеница да су трибине стадиона “Карађорђе” све пуније.
До краја године Вошу чека још пет утакмица и прилика да се додатно учврсти у врху табеле и тиме направи праву подлогу за оно што је чека на пролеће. Новосадски гигант такође ће играти и мечеве у Купу Србије, где су амбиције јасне – трофеј.
Други део сезоне донеће прилику да се актуелна генерација упише у историју као једна од најбољих у модерном добу клуба. С обзиром на приказано у досадашњем делу првенства, оптимизам међу навијачима је оправдан, јер Војводина је поново тамо где јој је место, у самом врху српског фудбала.