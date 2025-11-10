Врло вероватно да ће бити Шпанац
МИЈАТОВИЋ ОТКРИО ПРОФИЛ НОВОГ ТРЕНЕРА: Познаје балкански менталитет и фудбал, зна да осваја пехаре
Фудбалски клуб Партизан и даље је у потрази за новим тренером након разлаза са Срђаном Благојевићем.
Потпредседник Партизана задужен за спортска питања Предраг Мијатовић говорио је о новом имену на клупи црно-белих.
– Имамо неколико кандидата и врло брзо ћемо, почетком следеће седмице одлучити ко ће преузети екипу сад до краја сезоне. С обзиром на ситуацију, првенство финансијску, идеја је да тренер који ће сад преузети екипу буде ту до краја сезоне. То је један од услова – истакао је Мијатовићгостујући у подкасту „2x45 Моцарт ТВ.
Делује да већ Мијатовић има решење, макар у глави, ко би то могао да буде на лето?
– То је истина. Већ сад у новембру имам јасан профил тренера каквог желим за младе момке од наредне сезоне. Не могу да вам кажем конкретно име, али могу да наговестим да ће то бити неко ко познаје балкански менталитет и фудбал. Друго, да зна како је освајати пехар.
Све упућује да ће то бити странац.
– Знам за те коментаре да ће Пеђа Мијатовић, зато што је дуго био у Шпанији, као да доведе десет шпанских фудбалера, два шпанска тренера, у ствари ћемо Шпанију пребацити у Београд. Нисам дошао у Партизан да се било коме доказујем, нити да фасцинирам контактима, познанствима или познавањем фудбала. Мој циљ да је да помогнем да се Партизан стабилизује финансијски, играчки и инфраструктурно, да не иде више доле, што је била тенденција, него да стреми бољитку, што смо за годину дана урадили. Врло вероватно да ће бити Шпанац. Нећу да кажем да ће бити, али можда ће бити Шпанац. Зашто? Зато што Шпанци слични нама менталитетом, навикама и имају гледање на фудбал као и ми. Није чудо што се наши играчи брзо прилагођавају тамошњем амбијенту и што шпански тренери имају велики проценат успешности приликом адаптације у нове средине. Исто важи иза играче. Зато мислим да може да буде Шпанац“.