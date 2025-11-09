overcast clouds
НИ НАЈЗАГРИЖЕНИЈИ ПАРТИЗАНОВЦИ НИСУ ОЧЕКИВАЛИ – Јовановић: Први на табели... идемо даље

09.11.2025. 21:41 21:44
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Партизан

Фудбалери Партизана победили су Нови Пазар 2:0 у Београду у 15. колу Суперлиге.

На репрезентативну паузу „парни ваљак“ одлази са првог места на табели. 

Оно што смо планирали, то смо испунили, честитам момцима на победама, прво у Ивањици, сада и против Пазара рекао је привремени тренер Партизана Марко Јовановић.

Он је други пут водио екипу након што се Партизан разишао са Срђаном Благојевићем.

Нико није очекивао да ћемо у новембру бити на првој позицији, ни најзагриженији партизановци, идемо даље, чекамо новог тренера истакао је Јовановић и додао да су он и Ђорђије Ћетковић урадили што је до њих и да остају у систему.

фк партизан суперлига фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
„ПАРНИ ВАЉАК“ ПРЕГАЗИО НОВОПАЗАРЦЕ У ПРАЗНОЈ ХУМСКОЈ: На паузу иде с првог места на табели
спорт

„ПАРНИ ВАЉАК“ ПРЕГАЗИО НОВОПАЗАРЦЕ У ПРАЗНОЈ ХУМСКОЈ: На паузу иде с првог места на табели

