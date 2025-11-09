НИ НАЈЗАГРИЖЕНИЈИ ПАРТИЗАНОВЦИ НИСУ ОЧЕКИВАЛИ – Јовановић: Први на табели... идемо даље
09.11.2025. 21:41 21:44
Фудбалери Партизана победили су Нови Пазар 2:0 у Београду у 15. колу Суперлиге.
На репрезентативну паузу „парни ваљак“ одлази са првог места на табели.
– Оно што смо планирали, то смо испунили, честитам момцима на победама, прво у Ивањици, сада и против Пазара – рекао је привремени тренер Партизана Марко Јовановић.
Он је други пут водио екипу након што се Партизан разишао са Срђаном Благојевићем.
– Нико није очекивао да ћемо у новембру бити на првој позицији, ни најзагриженији партизановци, идемо даље, чекамо новог тренера – истакао је Јовановић и додао да су он и Ђорђије Ћетковић урадили што је до њих и да остају „у систему“.
