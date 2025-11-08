moderate rain
ЛОВЦИ ИЗ БАРАНДЕ КУВАЈУ ГУЛАШ ЗА НЕМАЊИНО ЗДРАВЉЕ Свака продата порција корак до хуманог циља

08.11.2025. 11:19
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
нем
Фото: Буди хуман

Чланови Ловачког друштва „Шњеп“ из Баранде придружили су се акцијама прикупљања новчаних средстава за лечење Немање Манића из Сефкерина, оболелог од церебралне парализе.

Тако ће у уторак, 11. новембра, у преподневним сатима, на платоу испред ловачког дома у центру Баранде, кувати свој познати гулаш. Порције ће се продавати од 11 часова, а прикупљен новац од продаје биће уплаћен на текући рачун за Немањино лечење. 

С обзиром на то да је нерадни дан, баранђански ловци позивају све да тај празник искористе за уживање у кулинарским мајсторијама и истовремено учине хумани гест. 

Немањи се може помоћи слањем СМС поруке садржине 1834 на број телефона 3030 или уплатом на динарски рачун 160-6000002287996-72.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
