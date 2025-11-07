overcast clouds
(ФОТО) ОЧУВАЊЕ СТАРИХ МАЈСТОРСКИХ ВЕШТИНА ОД ВЕЛИКЕ ВАЖНОСТИ ЗА ГРАД Градоначелник Мићин посетио Удружење самосталних занатлија

мићин
Фото: Град Нови Сад

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин присуствовао је данас заједно са председником Привредне коморе Војводине Владимиром Гаком састанку са члановима Удружења самосталних занатлија „Нови Сад“.

Они су у Занатском дому разговарали са занатлијама који чине срж новосадске занатске традиције. Ово удружење окупља око 800 занатлија који се труде да унапреде положај занатлија у граду и активно раде на очувању традиционалних занатских вештина које су важан део културне баштине Новог Сада.

Градоначелник Мићин је нагласио да ће Град Нови Сад и даље пружати подршку тим вредним људима, својеврсним чуварима успомена, који доприносе очувању традиционалних вредности старих заната.

mićin
Фото: Град Нови Сад

- Сарадња Града Новог Сада, као и Привредне коморе Војводине, са Удружењем самосталних занатлија представља пример заједничког рада и посвећености развоју занатске индустрије која је важан стуб културног идентитета Новог Сада. Град Нови Сад, путем Градске управе за привреду, у сарадњи са овим Удружењем и Националном службом за запошљавање, већ дужи низ година спроводи обуке за старе и уметничке занате и послове домаће радиности. Подржавамо прoцeс рaзвoja сeктoра стaрих зaнaтa кaкo би сe oчувaлe и рaзвиjaлe мajстoрскe вeштинe кojимa прeти изумирaњe и како би се oбeзбeдили услoви дa зaнaтски пoслoви ojaчajу свojу кoнкурeнтнoст у сaврeмeним тржишним услoвимa. У периоду од 2013. до 2024. године, Град је за ове намене издвојио око 18 милиона динара и обуке је успешно завршило око 500 незапослених лица. У текућој години издвојено је 1.500.000 динара за обуку 30 незапослених лица. Град Нови Сад наставља да гради бољу будућност за занатство и традиционалне вештине које су наш понос – рекао је Жарко Мићин.

Председник Удружења Славко Новаковић и секретар Удружења Вељко Анђелић, заједно су са петнаестак занатлија, привредника који су дугогодишњи чланови, представили свој рад и захвалили се Граду Новом Саду на недавно обновљеној фасади Занатског дома која је спроведена под надзором Завода за заштиту споменика културе, за сву подршку и партнерство које је из године у годину све снажније.

