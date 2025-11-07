(ФОТО) ОЧУВАЊЕ СТАРИХ МАЈСТОРСКИХ ВЕШТИНА ОД ВЕЛИКЕ ВАЖНОСТИ ЗА ГРАД Градоначелник Мићин посетио Удружење самосталних занатлија
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин присуствовао је данас заједно са председником Привредне коморе Војводине Владимиром Гаком састанку са члановима Удружења самосталних занатлија „Нови Сад“.
Они су у Занатском дому разговарали са занатлијама који чине срж новосадске занатске традиције. Ово удружење окупља око 800 занатлија који се труде да унапреде положај занатлија у граду и активно раде на очувању традиционалних занатских вештина које су важан део културне баштине Новог Сада.
Градоначелник Мићин је нагласио да ће Град Нови Сад и даље пружати подршку тим вредним људима, својеврсним чуварима успомена, који доприносе очувању традиционалних вредности старих заната.
- Сарадња Града Новог Сада, као и Привредне коморе Војводине, са Удружењем самосталних занатлија представља пример заједничког рада и посвећености развоју занатске индустрије која је важан стуб културног идентитета Новог Сада. Град Нови Сад, путем Градске управе за привреду, у сарадњи са овим Удружењем и Националном службом за запошљавање, већ дужи низ година спроводи обуке за старе и уметничке занате и послове домаће радиности. Подржавамо прoцeс рaзвoja сeктoра стaрих зaнaтa кaкo би сe oчувaлe и рaзвиjaлe мajстoрскe вeштинe кojимa прeти изумирaњe и како би се oбeзбeдили услoви дa зaнaтски пoслoви ojaчajу свojу кoнкурeнтнoст у сaврeмeним тржишним услoвимa. У периоду од 2013. до 2024. године, Град је за ове намене издвојио око 18 милиона динара и обуке је успешно завршило око 500 незапослених лица. У текућој години издвојено је 1.500.000 динара за обуку 30 незапослених лица. Град Нови Сад наставља да гради бољу будућност за занатство и традиционалне вештине које су наш понос – рекао је Жарко Мићин.
Председник Удружења Славко Новаковић и секретар Удружења Вељко Анђелић, заједно су са петнаестак занатлија, привредника који су дугогодишњи чланови, представили свој рад и захвалили се Граду Новом Саду на недавно обновљеној фасади Занатског дома која је спроведена под надзором Завода за заштиту споменика културе, за сву подршку и партнерство које је из године у годину све снажније.