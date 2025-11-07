ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ ЗА ДЕЦУ СА АУТИЗМОМ Прикупљају средства да би обезбедили сталне просторије
Хуманитарни концерт за децу са аутизмом биће одржан у Културном центру Зрењанина у суботу, 8. новембра, с почетком у 18 часова.
Хуманитарни концерт, чији је циљ прикупљање средстава за обезбеђивање сталног простора за децу са аутизмом, организује Удружење за помоћ и подршку особама са аутизмом „Плави круг“ из Зрењанина.
Како је најављено, на концерту ће наступити Инклузивни хор Основне и средње школе „9. мај“, Марко Пејчић и Игор Дунђерски, Плесни студио „Golden Way“, Балетски студио „Stage“, Центар за очување културног наслеђа „Штогод“ и Центар за очување традиционалне културе „Петровградски ђерђеф“. Улаз је добровољни прилог.
Удружење за помоћ и подршку особама са аутизмом „Плави круг“ из Зрењанина покренуло је акцију прикупљања средстава за обезбеђивање сталног простора за рад удружења, односно места где би деца могла да се осећају сигурно и прихваћено.
Удружење, које окупља око педесет породица, деце и старијих особа са аутизмом, позвало је сва физичка и правна лица да својим донацијама или партнерском сарадњом помогну у остварењу овог циља.