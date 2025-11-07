СВАКОГ ДАНА ОСАМ СУГРАЂАНА УМРЕ КОД КУЋЕ Град купује додатна возила само за те позиве!
Завод за ургентну медицину Нови Сад расписао је јавну набавку за куповину два возила намењена мртвозорству, које се ради у оквиру ове установе.
Директор завода др Богдан Живановић каже како је из буџета града за набавку ова два возила одвојено 4.686.000 динара.
Мртвозорници су лекари хитне помоћи који овај посао раде у данима када нису ангажовани у хитној помоћи. Др Живановић каже како, у просеку, свакога дана у кућама и становима умре осморо људи, којима смрт констатују ови лекари.
– Отприлике је то шест људи који умру у граду, а двоје у приградским насељима. Током прошле године у граду и околним местима укупно је било 2.694 мртвозорства, а у Сремским Карловцима 60. То значи да месечно имамо 225 ових случајева, што је око осморо дневно – наводи др Живановић.
Возило ове службе је током прошле године прешло 42.000 километара, а ове године ће то можда бити и више. Живановић напомиње како се дешава и да је возило покварено, па онда за потребе мртвозорства дају неко друго возило.
– Од 68 запослених лекара, њих 22 имају посебан уговор са градом да раде мртвозорства. Један лекар ради мртвозорство од седам сати ујутро до сутрадан у седам сати и на терен иде по позиву. Најчешће умиру људи који имају кардиоваскуларна обољења, а потом следе онколошки пацијенти, чији је број у последњих десет година повећан – напоменуо је др Живановић.
Додао је како има и изненадних смрти, а све чешће су то и младе особе. Неки од њих се нису ни јављали лекару јер нису ни знали да су болесни.
Др Живановић каже како очекују да ће та два возила добити до краја године, а да би од Покрајине требало да добију још два возила за ургентне екипе.