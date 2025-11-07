overcast clouds
8°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СВАКОГ ДАНА ОСАМ СУГРАЂАНА УМРЕ КОД КУЋЕ Град купује додатна возила само за те позиве!

07.11.2025. 09:59 10:06
Пише:
Љубица Петровић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
мртвозорник
Фото: Љубица Петровић

Завод за ургентну медицину Нови Сад расписао је јавну набавку за куповину два возила намењена мртвозорству, које се ради у оквиру ове установе.

Директор завода др Богдан Живановић каже како је из буџета града за набавку ова два возила одвојено 4.686.000 динара.

Мртвозорници су лекари хитне помоћи који овај посао раде у данима када нису ангажовани у хитној помоћи. Др Живановић каже како, у просеку, свакога дана у кућама и становима умре осморо људи, којима смрт констатују ови лекари.

Отприлике је то шест људи који умру у граду, а двоје у приградским насељима. Током прошле године у граду и околним местима укупно је било 2.694 мртвозорства, а у Сремским Карловцима 60. То значи да месечно имамо 225 ових случајева, што је око осморо дневно – наводи др Живановић.

Возило ове службе је током прошле године прешло 42.000 километара, а ове године ће то можда бити и више. Живановић напомиње како се дешава и да је возило покварено, па онда за потребе мртвозорства дају неко друго возило.

Од 68 запослених лекара, њих 22 имају посебан уговор са градом да раде мртвозорства. Један лекар ради мртвозорство од седам сати ујутро до сутрадан у седам сати и на терен иде по позиву. Најчешће умиру људи који имају кардиоваскуларна обољења, а потом следе онколошки пацијенти, чији је број у последњих десет година повећан – напоменуо је др Живановић.

Додао је како има и изненадних смрти, а све чешће су то и младе особе. Неки од њих се нису ни јављали лекару јер нису ни знали да су болесни.

Др Живановић каже како очекују да ће та два возила добити до краја године, а да би од Покрајине требало да добију још два возила за ургентне екипе.

мртвозорник возила ургентни центар
Извор:
Дневник
Пише:
Љубица Петровић
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОЖАЛОШЋЕНИ МЕТЕ ПРЕВАРАНАТА Стижу пре мртвозорника, погребне услуге наплаћују ТРИ ПУТА СКУПЉЕ

ОЖАЛОШЋЕНИ МЕТЕ ПРЕВАРАНАТА Стижу пре мртвозорника, погребне услуге наплаћују ТРИ ПУТА СКУПЉЕ

22.08.2023. 10:12 10:15
Волим
0
Коментар
0
Сачувај