Вошин Букинац у екипи
МИРКОВИЋ САОПШТИО СПИСАК „ОРЛИЋА“: Провере за ЕУРО против Чешке и САД, припреме и у Новом Саду
Млада фудбалска (У-21) репрезентација Србије наставља са припремама за Европско првенство 2027, које ће играти на домаћем терену.
У новембарском прозору „орлићи” ће одмерити снаге са селекцијама Чешке (14. новембар од 18.00, Пардубице) и Сједњених Америчких Држава (18. новембар од 18.00, Бачка Топола).
Млада репрезентација Србије окупља се у понедељак у Београду, а након два дана тренинга у Спортском центру ФСС очекује је пут у Чешку, са којом ће снаге одмерити 14. новембра. „Орлићи” ће по повратку из Чешке тренирати у Новом Саду до утакмице са САД, која је на програму 18. новембра у Бачкој Тополи.
Селектор Зоран Мирковић позвао је 24 играча за поменуте мечеве.
ГОЛМАНИ
Лука Лијескић (Раднички 1923)
Виктор Џодић (Монпеље)
Јован Миладиновић (Звијезда 09)
ОДБРАНА
Стефан Лековић (Црвена звезда)
Бојан Ковачевић (Кадиз)
Алексеј Вукичевић (ОФК Београд)
Стефан Букинац (Војводина)
Андреј Поповић (Верона)
Борис Матић (Волфсбергер)
Урош Илић (Радник)
Ђорђе Петровић (Раднички Ниш)
ВЕЗНИ РЕД
Стефан Џодић (Алмерија)
Матија Митровић (Виторија Гимараеш)
Огњен Угрешић (Партизан)
Немања Трифуновић (Партизан)
Милан Алексић (Краковија)
Лазар Јовановић (Штутгарт)
Матеја Стјепановић (Мореиренсе)
Алекса Куљанин (Железничар)
Јован Шљивић (ОФК Београд)
НАПАД
Михаило Ивановић (Милвол)
Јован Милошевић (Партизан)
Вања Влаховић (Специја)
Марко Лазетић (Абердин)