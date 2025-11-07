КРАЈ ЗА "ЕНЕРГОИНВЕСТ 023" Привредни суд у Зрењанину затворио стечајни поступак
07.11.2025. 08:54 09:09
Коментари (0)
ЗРЕЊАНИН: Решењем Привредног суда у Зрењанину закључен је стечајни поступак над предузећем „Енергоинвест 023“, који је отворен 22. маја ове године.
Агенцији за привредне регистре је наложено да по правоснажности судског решења избрише предузеће са списка привредних друштава. Суд је претходно усвојио завршни рачун и извештај стечајног управника, којем је припала коначна награда у износу од 19.206 динара.
Решењем је констатовао да стечајни дужник нема имовину и да се трошкови стечајног поступка плаћају из предујма предлагача. Предузеће нема имовину, нити потраживања, а више од три године нема ни промет на пословном рачуну.