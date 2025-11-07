overcast clouds
7°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРАЈ ЗА "ЕНЕРГОИНВЕСТ 023" Привредни суд у Зрењанину затворио стечајни поступак

07.11.2025. 08:54 09:09
Пише:
Жељко Балабан
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

ЗРЕЊАНИН: Решењем Привредног суда у Зрењанину закључен је стечајни поступак над предузећем „Енергоинвест 023“, који је отворен 22. маја ове године. 

Агенцији за привредне регистре је наложено да по правоснажности судског решења избрише предузеће са списка привредних друштава. Суд је претходно усвојио завршни рачун и извештај стечајног управника, којем је припала коначна награда у износу од 19.206 динара.

Решењем је констатовао да стечајни дужник нема имовину и да се трошкови стечајног поступка плаћају из предујма предлагача. Предузеће нема имовину, нити потраживања, а више од три године нема ни промет на пословном рачуну.

стечај Зрењанин
Извор:
Дневник
Пише:
Жељко Балабан
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај