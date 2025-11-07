БЕЧЕЈЦИ У СУБОТУ ДОЧЕКУЈУ БАЈМОЧАНЕ: Победа под морањем
Иако је најтеже играти под морањем, Бечејци су ушли у ту фазу такмичења.
Четири узастопна пораза за бодове и један у купу је негативан низ који се што пре мора прекинути. Свесни су тога сви у клубу, играчи понајвише, па ће у суботу против Бајмочана уложити максимум труда како би прекинули незавидну ситуацију.
– Не само да губимо, него ни гол нисмо постигли у последње четири првенствене утакмице. Дошло је време да прекинемо негативан голгетерски пост, а ако се то деси и бодови су на видику. Запали смо у такву кризу, да једноставно морамо из ње да изађемо. Надам се да ће нам у томе помоћи наши верни навијачи, а ми ћемо им се одужити борбеном игром. Не обећавам гол, јер се никад не зна када ће се он постићи, али се надам да ћу увећати голгeтерски скор од седам датих голова. Време је, јер већ 423 минута нисам осетио радост њихања протвничке мреже – вели голгетер Бечејаца Стефан Јанковић.
После дужег времена једна радосна вест са Тисе. Млади нападач Матија Медић се, најзад, опоравио од повреде и укључио се у редован рад, па ће конкурисати за најбољи састав. Подсећањ ради, Медић се повредио на почетку припрема у Чоки, па ће му ово бити прва утакмица по повратку из градиштанске Војводине.