overcast clouds
11°C
07.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2295
usd
101.8413
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЕЧЕЈЦИ У СУБОТУ ДОЧЕКУЈУ БАЈМОЧАНЕ: Победа под морањем

07.11.2025. 11:04 11:06
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Властимир Јанков
Коментари (0)
спорт
Фото: ВРЕМЕ ДА ПРОРАДИ: Нападач Бечејаца Стефан Јанковић Фото: В. Јанков

Иако је најтеже играти под морањем, Бечејци су ушли у ту фазу такмичења.

Четири узастопна пораза за бодове и један у купу је негативан низ који се што пре мора прекинути. Свесни су тога сви у клубу, играчи понајвише, па ће у суботу против Бајмочана уложити максимум труда како би прекинули незавидну ситуацију.

Не само да губимо, него ни гол нисмо постигли у последње четири првенствене утакмице. Дошло је време да прекинемо негативан голгетерски пост, а ако се то деси и бодови су на видику. Запали смо у такву кризу, да једноставно морамо из ње да изађемо. Надам се да ће нам у томе помоћи наши верни навијачи, а ми ћемо им се одужити борбеном игром. Не обећавам гол, јер се никад не зна када ће се он постићи, али се надам да ћу увећати голгeтерски скор од седам датих голова. Време је, јер већ 423 минута нисам осетио радост њихања протвничке мреже – вели голгетер Бечејаца Стефан Јанковић.

После дужег времена једна радосна вест са Тисе. Млади нападач Матија Медић се, најзад, опоравио од повреде и укључио се у редован рад, па ће конкурисати за најбољи састав. Подсећањ ради, Медић се повредио на почетку припрема у Чоки, па ће му ово бити прва утакмица по повратку из градиштанске Војводине.

ОФК Бечеј ОФК Бечеј 1918 фудбал
Извор:
Дневник/Властимир Јанков
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
БЕЧЕЈЦИ У СУБОТУ ГОСТУЈУ У БАЈШИ: Нада последња умире
Očekuje se da ponovo proradi golgeter Stefan Janković

БЕЧЕЈЦИ У СУБОТУ ГОСТУЈУ У БАЈШИ: Нада последња умире

30.10.2025. 13:50 13:52
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФУДБАЛЕРИ ОФК БЕЧЕЈ 1918 ПРЕТРПЕЛИ УБЕДЉИВ ПОРАЗ (0:3) У ГЛОЖАНУ Изгубили бодове и голмана
КК Војводина

ФУДБАЛЕРИ ОФК БЕЧЕЈ 1918 ПРЕТРПЕЛИ УБЕДЉИВ ПОРАЗ (0:3) У ГЛОЖАНУ Изгубили бодове и голмана

20.10.2025. 13:47 14:02
Волим
0
Коментар
0
Сачувај