ФУДБАЛЕРИ ОФК БЕЧЕЈ 1918 ПРЕТРПЕЛИ УБЕДЉИВ ПОРАЗ (0:3) У ГЛОЖАНУ Изгубили бодове и голмана
Скупо је коштао недељни излет фудбалера ОФК Бечеј 1918 у Гложану.
Избубили су резултатом 3:0, остали без бодова, а капитен и голман Исидор Милованов је повређен, те извесно време неће бити на голу.
– Приликом једно инретвенције сам избацио лопту и погодио противничког играча, па онда поново интервенисао и том приликом ми је сломљен мали прст на руци, а ривал је постигао гол за 1:0. Касније су још две лопте ушле у нашу мрежу и вратили смо се без бодова. Штета. Јер, код резултата 0:0 играли смо добро и имали три идеалне прилике у којима су Јанковић два пута и Копре једанпут били сами испред голмана, али нису погодили мрежу. Како у спорту бива, кад се толико прилика промаши казна неизбежно стиже, рекао нам је капитан Бечејаца Исидор Милованов и додао:
– Лекари су ми рекли да најмање 14 дана морам да паузирам, а ја по искуству знам да ће пауза трајати можда и мање, зависно како се будем осећао. Шта друго рећи о утакмици у Гложану. Фудбал се игра за голове и ако их из стопостотних прилика не постигнеш, ривал ће на другој страни реализвати и мање изгледне шансе.
Тако још једна добра игра младића са Тисе није материјализована, па се очекује да ће то бити у наредном колу, када се у суботу игра општински дерби са Војводином из Бачког Градишта, која је пре неколико дана победила у купу резултатм 3:1. Сада је прилика да се реванширају комшијама, ало то неће бити лако остварљиво, пошто и Градиштанци имају намеру да се победом рехабилитују за недељни позаз од 1:3 код куће од стапарског Хајдука. Охрабрујућа вест за Бечејце је што се за суботњи локални дерби враћа Бојан Ђекић, који је много недостајао у Гложану, а изостао је због нагомилавања јавних опомена. Изостали су и повређени Михајловић, Медић, Хасичић... То су хендикепи и за знатно моћније клубове од Бечејаца, али против тога се не може.
В. Јанков