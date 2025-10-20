ЈЕСЕН У ЗНАКУ ЈЕВРЕЈСКЕ ТРАДИЦИЈЕ Седам дана културе, музике и сећања у Суботици
Суботица ће крајем октобра поново постати место сусрета са јеврејским наслеђем.
Манифестација посвећена овој култури, која се већ годинама одржава у граду, ове године траје од 21. до 27. октобра и доноси богат програм. И то од историјских предавања до концертних вечери које обећавају посебан доживљај.
Организатори су овог пута одлучили да мало измене устаљену формулу. Први пут, један од програма неће бити одржан у Суботици, већ у обновљеној сефардској синагоги у Сенти, што манифестацији даје додатну симболику и шири њен географски досег.
Фестивал је покренут пре десет година са идејом да се јеврејска култура, која је деценијама била део идентитета овог града, приближи свима онима који желе да је боље упознају. Циљ је остао исти, подсетити на допринос који су Јевреји дали развоју Суботице, али и пружити квалитетне културне садржаје.
Програм је осмишљен тако да покрије пет дана, уз прекид током викенда. Прво вечери биће резервисане за историју и приче о људима који су оставили траг.
Манифестација креће са предавањем о доктору Николи Шугару, човеку који се бавио психоанализом још крајем деветнаестог века. О његовом животу и раду говориће професор Срђан Дамјановић са новосадског Правног факултета и наставник Карловачке гимназије. Предавање је заказано за уторак навечер у Градском музеју, а одржаће се на српском језику.
Следеће вече, такође у музеју, тема прелази на архитектуру. Предавање на мађарском језику посветићемо Палу Вадашу, архитекти чије је дело део градског ткива. Између осталог, он је пројектовао и Најамну палату у Нушићевој. Причу о њему износи млади историчар Рихард Морваи Рац, који је дипломирао на новосадској Филозофији.
Музички део почиње у четвртак. У Синагоги ће наступити братиславски "Пресбургер клезмер бенд", група која свира традиционалну клезмер музику, ону коју су Ашкенази некада изводили на свадбама и другим свечаностима. Њихов наступ заказан је за деветнаест часова.
У недељу се наставља са још једним музичким програмом. Јудит Клајн, позната по аутентичном тумачењу јеврејске музике, наступиће соло уз пратњу својих музичара. Репертоар ће обухватити дела из средње и источне Европе, изведена на традиционалан начин.
Завршни концерт заказан је за понедељак увече и први пут се сели у Сенту. У малој сефардској синагоги, која је недавно обновљена, наступиће београдска група Шира Утфила. Њихов програм "Од Штетла до Медитерана" спаја две јеврејске традиције – сефардску и ашкенашку – у једну музичку причу која пролази кроз векове и континенте. Организатори су уверени да је управо тај простор савршен за овакав доживљај.
Роберт Сабадош, председник Савеза јеврејских општина у Србији, каже да фестивал већ дуго није само манифестација, већ традиција која јасно показује колико је јеврејска култура жива у овом граду.
„Ово је потврда да јеврејска заједница постоји, да је активна и да је њена култура важна за све нас“, истакао је Сабадош.
Детаљнији распоред програма може се наћи на званичном сајту Јеврејске општине Суботица.