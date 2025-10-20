"РЕАГОВАЛИ СМО ПРОФЕСИОНАЛНО, АЛИ И ЕМОТИВНО" Докторка Лакета из Завода за ургентну медицину за Дневник о нађеној беби која је узрујала Новосађане: Дуго нисмо имали овакав случај! Ево и како да поступите

Докторка Душка Лакета, из Завода за ургентну медицију, истакла је да у својој каријери не памти овакав случај. За наш портал нагласила је и да је на терен послата најспремнија екипа која је реаговала брзо и професионално.

-Све је то емотивно и они су доста узнемирени, јер је то све људски. Колегиница, која је дугогодишња докторка у Хитној, такође није имала дуго овакав случај- истиче др Лакета.

Она наводи и да је с обзиром на ситуацију тешко остати прибран када се нађете на лицу места, видите такву слику и зовете Хитну помоћ, те даје неколико савета за све суграђане.

Фото: Дневник

-Нама је најбитније да се да што прецизнија локација и отприлике о коме и о чему се ради, ако знате. Најбитније је да одговоре на питања наших консултаната. Наше особље је стручно и оспособљено за постављање питања. У овом случају смо добили све податке како би екипа била упућена. Нажалост, некада добијемо погрешну адресу, па не можемо правовремено да одреагујемо- речи су докторке за наш портал.

Како даље говори, уколико особа која се затекне на лицу места може да пружи помоћ, најбитније је да приђе, ако процени да није безбедносно угрожена и пита да ли је помоћ потребна.

-Треба да види и да ли је особа свесна и комуникативна и позове 194 и 192 поготово ако се десе овакви случајеви. Ако сте у могућности да помогнете- помозите. То је људско помагање. Ако се не снађете и то је у реду, јер смо сви само људи. Ми смо обучени за овакве трагичне ситуације и многе друге- казала је докторка.

Подсећамо, беживотно тело бебе пронађено је јутрос око 7.00 часова на Булевару цара Лазара, у трави између паркинга и зграде на броју 48.