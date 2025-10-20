overcast clouds
(ФОТО) НА ОВОМ МЕСТУ ЈЕ ПРОНАЂЕНО ТЕЛО БЕБЕ! Мртво новорођенче нађено у трави, мајку крваву пронашли станари у оближњем улазу

Фото: Дневник

Беживотно тело бебе пронађено је јутрос око 7 часова на Булевару цара Лазара, у трави између паркинга и зграде на броју 48.

Екипа Завода за ургентну медицину интервенисала је по позиву који је стигао у 7:04 али је на лицу места само могла да констатује смрт.

Према послењим, незваничним информацијама до којих је дошао репортер Дневника, дете је рођено мртво.

Још увек није познато како је тело новорођенчета завршио на травњаку. Полиција је прикупила видео садржај забележен околним надзорним камерама у нади да је нека од њих забележила тренутке који ће објаснити језиво откриће тела.

На месту где је беба пронађена, још увек су видљиви трагови крви.

Дневник
Фото: Дневник

Мање од пола сата, након што је упућен позив екипи Завода за ургентну медицину, у суседној Ловћенској улици пронађена је мајка бебе.

Жену стару 39 година пронашли су станари вишеспратнице на броју 9. Она је отворила врата зграде и у њу ушла. Била је крвава и у шоку, а незванично поједине комшије наводе да је била у алкохолисаном стању.

Мајка је, према незваничним информацијама, послата на хитну операцију на Клинику за гинекологију и акушерство.

