ХРВАТСКА У ФИНАНСИЈСКОЈ КЛОПЦИ Раст минималца прети да угаси хиљаде радних места

20.10.2025. 13:48 13:56
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/Дневник
hrvatska
Фото: pixabay.com

Хрватска удруга послодаваца (ХУП) упутила је апел Влади Хрватске да приликом одређивања минималне зараде за 2026. годину приоритет буде очување радних места, а не даљи раст плата. Послодавци упозоравају да би наставак брзог повећања трошкова рада могао озбиљно да угрози конкурентност привреде, посебно у прерађивачкој индустрији, и да би могао да доведе до новог таласа инфлације.

– Хрватска већ годинама бележи привредни раст изнад просека Европске уније, захваљујући политичкој стабилности, добро осмишљеним одлукама и значајним европским фондовима. Тај раст осетили су и грађани и послодавци, делом због рекордног повећања зарада и минималне плате у кратком року. Међутим, компаније, нарочито у прерађивачкој индустрији, више немају простора за нове инвестиције, што угрожава њихову конкурентност и доводи до губитка радних места – изјавио је председник ХУП-а Мислав Балковић.

Према подацима ХУП-а, профитабилност хрватских компанија мања је за 55% од просека ЕУ, а многе послују са минималним профитним маржама. Инвестиције приватног сектора у 2024. порасле су тек 0,4%, док је минимална плата у последњих пет година повећана чак 92%. Укупна примања по запосленом порасла су 72%, односно реално 42% када се урачуна инфлација, а раст куповне моћи у 2024. био је највећи у ЕУ – чак 21%.

inflacija
Фото: pixabay.com

"Ефекат хармонике"

Послодавци истичу да свако повећање минималне плате изазива тзв. "ефекат хармонике", односно раст свих плата у предузећу. Очекивања о даљем повећању зарада у јавном сектору, где је маса плата у две године порасла за 58%, додатно погоршавају ситуацију у приватном сектору, где просечна плата и даље заостаје за државним сектором за 32,5%.

Анкета међу чланицама ХУП-а показује да би, ако би минимална плата у наредне три године порасла на 1.250 евра, 16% послодаваца морало да затвори радна места, а 32% да обустави инвестиције. У прерађивачкој индустрији, свака четврта фирма била би приморана да отпушта раднике, док би 43% њих зауставило улагања. Прошлогодишње повећање минималне зараде већ је, према проценама ХУП-а, довело до губитка око 4.000 радних места.

– Наш апел Влади мотивисан је искључиво очувањем радних места и опстанком најугроженијих индустрија. Раст зарада мора да прати реалне могућности и раст продуктивности. Једногодишње одлагање даљег повећања минималне плате омогућило би индустрији да настави са инвестицијама и задржи запослене – истакла је Ирена Вебер, директорка ХУП-а.

Предлози послодаваца

ХУП предлаже три кључне мере за будуће усклађивање минималне зараде:

Аутоматско усклађивање са инфлацијом и растом продуктивности,
Повећање основног личног одбитка и његово везивање за минималну плату,
Увођење горње границе трошкова смештаја за раднике који бораве у објектима послодавца.
Чак 84% чланица ХУП-а подржава аутоматску индексацију минималне зараде, истичу из ове организације.

Извор: Телеграф

Хрватска економија радна места
Извор:
Телеграф/Дневник
Пише:
Дневник
Вести Регион
