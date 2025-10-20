overcast clouds
СА ОВИМ УРЕЂАЈЕМ СЛЕПИ ПОНОВО МОГУ ДА ВИДЕ И ЧИТАЈУ Нова ера технологије у медицини

20.10.2025. 16:36 16:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
oko
Фото: pixabay.com

ЛОНДОН: Електронски сићушни имплант, који се уграђује у око, омогућава особама које су изгубиле вид да могу поново да читају, преносе данас британски медији.

Уређај димензија 2 са 2 милиметра уграђује се испод мрежњаче пацијента и омогућава му да види слова, бројеве и речи помоћу ока које је раније било слепо, преноси Скај њуз.

Експерти указују да ова нова технологија доноси преокрет у омогућавању вида вештачким путем, и надају се да ће имплант моћи да се набави и преко британске Националне здравствене службе NHS.

Захваљујући такозваном "простетичком виду", неки пацијенти сада могу чак и да решавају  укрштене речи и читају ситан текст на рецептима за лекове.

Kонсултант у очној болници Murfilds и Институту за офталмологију при Универзитетском колеџу у Лондону, Махи Мукит, изјавио је да је уређај назван Прима променио живот пацијентима.

Резултати тестирања указују да 84 одсто пацијената који користе уређај сада могу да читају слова, бројеве и речи.

VId
Фото: Pixabay.com

Глобално тестирање импланта спроведено је на 38 пацијената у пет земаља, укључујући Британију, Француску, Италију и Холандију.

Сви пацијенти имали су стање познато као географска атрофија (ГА), односно узнапредовали стадијум старосне макуларне дегенерације (AMD) који доводи до постепеног губитка фоторецептора и ћелија мрежњаче, што резултира губитком вида.

Ово стање погађа око пет милиона људи широм света и може да доведе до потпуног губитка вида.

Мукит истиче да уређај Прима омогућава пацијентима који су се осећали депресивно и изоловано да поново почну да функционишу и наставе са активноситма у којима су некада уживали.

"У историји вештачког вида, ова технологија представља нову еру", закључио је он.

