overcast clouds
16°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НА 16. МЕМОРИЈАЛУ „ФЕРЕНЦ ЧАБА“ У КАЊИЖИ: Струњаче запосело 400 рвачких нада

20.10.2025. 15:00 15:04
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/М. Митровић
Коментари (0)
Rvanje Najbolji na turniru Ferenc Čaba 2025
Фото: Пехаре понели најбољи појединци на турниру, фото: М. Митровић

Међународни меморијални рвачки турнир „Ференц Чаба“ у част јединог спортисте олимпијца из кањишке општине, одржан је 16. пут у организацији Рвачког клуба Потисје.

Учествовало је скоро 400 младих рвача из 16 европских земаља, у мушкој и женској конкуренцији, узраста до 9,11,13,15 и 17 година. 

На свечаном отварању турнира, после свечаног дефилеа учесника, председник Потисја Рудолф Рекецки букет цвећа уручио је Марти Чаба, удовици Ференца Чабе. Успешно такмичење и боравак у Кањижи учесницима је пожелео председник кањишке Роберт Фејстамер, а манифестацију је свечано отворио помоћник покрајинског секретара за спорт и омладину Ласло Кормањош. 

– Фернц Чаба би сигурно био поносан на велики одзив младих рвача на турниру који приређујемо њему у част, јер је волео и живео за рвање. С обзиром да турнир у Кањижи окупља највише рвачких нада у овом делу Европе, конкуренција је јако велика и свако од учесника ко овбде освоји медаљу значи да је добар рвач – уверен је председник Потисја Рудолф Рекецки. 

Млади рвачки су своје умеће, вештину и борбеност приказивали на пет струњача, а најбољи по узрасним и тежинским категоријама понели су медаље. Није било екипног рангирања појединачних резултата, а пехари су додељени најбољим појединцима на турниру. Пехар за апсолутно најбољег рвача на турниру понео је Богдан Талмаци из Молдавије. Талмаци се напобедничком постољу нашао у категорији до 65 кг, такмичара узраста до 17 година. 

 За најбољег иностраног рвача пехар је додељен Миксаилу Тимоуртосу из Грчке, који је надвисио све ривале и остварио победу у категорији до 65 кг рвача до 15 година.  Пехарза најбољег домаћег рвача освојио је Шаму Ердељи из кањишког Потисја, који је био најбољу у категорији до 30 кг, узраста рвача од 11 година. 

М. Митровић

рвање меморијални турнир
Извор:
Дневник/М. Митровић
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Рвачки Меморијал „Ференц Чаба” у Кањижи: На струњачама више од 300 такмичара

Рвачки Меморијал „Ференц Чаба” у Кањижи: На струњачама више од 300 такмичара

23.10.2018. 11:33 11:35
Волим
0
Коментар
0
Сачувај