НА 16. МЕМОРИЈАЛУ „ФЕРЕНЦ ЧАБА“ У КАЊИЖИ: Струњаче запосело 400 рвачких нада
Међународни меморијални рвачки турнир „Ференц Чаба“ у част јединог спортисте олимпијца из кањишке општине, одржан је 16. пут у организацији Рвачког клуба Потисје.
Учествовало је скоро 400 младих рвача из 16 европских земаља, у мушкој и женској конкуренцији, узраста до 9,11,13,15 и 17 година.
На свечаном отварању турнира, после свечаног дефилеа учесника, председник Потисја Рудолф Рекецки букет цвећа уручио је Марти Чаба, удовици Ференца Чабе. Успешно такмичење и боравак у Кањижи учесницима је пожелео председник кањишке Роберт Фејстамер, а манифестацију је свечано отворио помоћник покрајинског секретара за спорт и омладину Ласло Кормањош.
– Фернц Чаба би сигурно био поносан на велики одзив младих рвача на турниру који приређујемо њему у част, јер је волео и живео за рвање. С обзиром да турнир у Кањижи окупља највише рвачких нада у овом делу Европе, конкуренција је јако велика и свако од учесника ко овбде освоји медаљу значи да је добар рвач – уверен је председник Потисја Рудолф Рекецки.
Млади рвачки су своје умеће, вештину и борбеност приказивали на пет струњача, а најбољи по узрасним и тежинским категоријама понели су медаље. Није било екипног рангирања појединачних резултата, а пехари су додељени најбољим појединцима на турниру. Пехар за апсолутно најбољег рвача на турниру понео је Богдан Талмаци из Молдавије. Талмаци се напобедничком постољу нашао у категорији до 65 кг, такмичара узраста до 17 година.
За најбољег иностраног рвача пехар је додељен Миксаилу Тимоуртосу из Грчке, који је надвисио све ривале и остварио победу у категорији до 65 кг рвача до 15 година. Пехарза најбољег домаћег рвача освојио је Шаму Ердељи из кањишког Потисја, који је био најбољу у категорији до 30 кг, узраста рвача од 11 година.
М. Митровић