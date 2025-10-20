ПРЕМИНУЛА ЛЕГЕНДА АМЕРИЧКОГ РВАЊА Сер Мо оставио цео WWE у жалости
Бивши WWE рвач Сер Мо преминуо је у 58. години живота након борбе с упалом плућа и инфекцијом крви.
Сер Мо, чије је право име Роберт Хорн, био је део WWЕ-а од 1993. до 1996. године и освојио је титулу првака у тимским паровима. Према писању америчких медија, последњих година борио се с проблемима с бубрезима, а последње месеце живота провео је у болници у Тексасу, где је преминуо у недељу увече.
Члан WWЕ Kуће славних Марк Хенри опростио се емотивним речима:
- Почивај у миру, Сер Мо. Наши путеви су се укрстили пре много година, али било је дивно поново те упознати, иако касно у животу- написао је на Икс-у.
@WWE We just lost a legend. @SirMoSuperstar aka Sir Mo. He died peacefully today. #WWERaw #WWE pic.twitter.com/27usiXbjak
— Tony Wittenback (@tonytamborine80) October 20, 2025
Од Хорна се опростила и бивша WWЕ звезда Лејлани Kај, која је поручила да је „сломљеног срца“ због његове смрти:
- Први пут сам упознала Бобија док смо обоје путовали с WWF-ом средином деведесетих.
- Увек је био љубазан, насмејан, шаљив и пун поштовања према свима. Ако си био нов или се још ниси уклопио, Боби је имао посебан начин да те учини делом екипе. То је тада много значило, нарочито током оних дугих путовања када је осећај припадности свлачионици био важан.
- Волео је овај посао, волео је фанове и волео је да помаже другима. Имао је ону посебну топлину која те је подсећала да рвање није само оно што се дешава у рингу — већ људи и успомене које га прате.
Почивај у миру, пријатељу. Хвала ти на сваком смеху, свакој лепој речи и свакој ноћи коју смо провели на путу. Недостајаћеш свима нама који смо те познавали.
Извор: Телеграф