КК ПАРТИЗАН ЧАСТИ НАВИЈАЧЕ ЗА ВЕРНОСТ Бесплатан улаз за породице на ФМП

20.10.2025. 15:51
Пише:
Дневник
Извор:
Б 92
s
Фото: youtube prinstcrin/ Arena Sport TV

Кошаркашки клуб Партизан објавио је да је, у жељи да награди своје навијаче за верност, донео одлуку да улаз за породице буде бесплатан на меч против ФМП-а.

Како је саопштио клуб, комплетна породица која на утакмицу дође са макар једним дететом млађим од 18 година моћи ће да уђе у халу бесплатно.

Циљ акције је, наводи се, да се подржи породична атмосфера и приближи кошарка најмлађима, уз поруку да је Партизан "клуб својих навијача".

Партизан од 20 часова дочекује ФМП, у утакмици трећег кола регионалне АБА лиге.

 

Б92

