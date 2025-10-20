ЗАВРШНИ ТУРНИР БЕЗ СИНЕРА: Алкараз и Зверев потврдили учешће у Дејвис купу

Најбољи тенисер света Шпанац Карлос Алкараз и трећепласирани на АТП листи Немац Александар Зверев потврдили су учешће, саопштили су организатори.

Како се наводи на сајту такмичења, свих осам репрезентација потврдило је своје тимове за предстојећи Завршни турнир Дејвис купа.

Поред Алкараза и Зверева, учешће је потврдио и осми тенисер света Италијан Лоренцо Музети, док његов сународник и други на АТП листи Јаник Синер неће играти у Болоњи.

На Завршном турниру Дејвис купа учествоваће осам репрезентација, а парови четвртфинала су Француска - Белгија, Италија - Аустрија, Шпанија - Чешка и Аргентина - Немачка.

Титулу бране тенисери Италије, који су у прошле године у финалу победили Холандију.