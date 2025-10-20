overcast clouds
ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Додељене Октобарске награде и представљени нови пројекти

20.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
паланка
Фото: Општина Бачка Паланка

БАЧКА ПАЛАНКА: Бачка Паланка је свечано обележила Дан општине и Дан ослобођења у Другом светском рату, полагањем венаца на спомен-обележја и уручењем Октобарских награда заслужним појединцима и организацијама.

Признања су добили: Удружење „Срцем за Космет“ за хуманитарни рад, СКУД „Пивнице“ за допринос култури, као и Удружење грађана „САЧ Фест -2012“ за друштвене активности. У области науке и спорта награђени су Немања Малетин, Борислава Вурдеља и Симо Болтић.

Председник општине Бранислав Шушница поручио је да је циљ локалне самоуправе „изградња још просперитетније, уређеније и развијеније општине“, и подсетио на завршене и текуће пројекте: уређење пешачких зона и паркинга у центру града, реконструкцију водовода и осветљења, улепшавање атарских путева, као и уклањање дивљих депонија.

Међу најважнијим инвестицијама издвојио је претварање Месне заједнице „Братство“ у дневни боравак за децу са сметњама у развоју, као и почетак адаптације вртића „Маслачак“. У току су радови на санацији крова Народне библиотеке „Вељко Петровић“, изградњи нових свлачионица за ФК „Борац“ у Обровцу и на неколико инфраструктурних раскрсница у граду и Гајдобри.

- Брига о породици и деци остаје наш примарни циљ. Уз подршку Републичке и Покрајинске владе настављамо да унапређујемо услове живота у свим местима општине - поручио је Шушница.

Војводина Бачка
