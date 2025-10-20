overcast clouds
15°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УЛИЦА МИЛОРАДА МАНДИЋА МАНДЕ СЕ СЕЛИ НА АЛИБЕГОВАЦ Петроварадин добија улицу жртве из "Лаунџа", Алмашки крај добија четири платоа, ево како ће се звати

20.10.2025. 16:41 17:10
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
пезос
Фото: google.rs/maps

Чланови Комисије за називе делова насељених места Скупштине града Новог Сада прихватили су на данашњој седници предлог грађана Петроварадина за промену назива Улице Милорад Мандић Манда у Улицу Бранке Саковић, студенткиње која је трагично настрадала у пожару у кафићу „Лаунџ“ 2008. године. 

Како је наведено у предлогу, родитељи Бранке Саковић живе у овој улици, а становници улице су скупили петицију са потписима јер желе да њихова улица носи назив по Бранки Саковић. 

Овим поступком, како је образложено, желе да сачувају њено име, јер је Бранка била узоран студент и да наредне генерације виде у њој трајну инспирацију за примерено владање и добро васпитање. 

Сагласност са захтевом за измену назива улице дали су и родитељи Бранке Саковић. 

Чланови Комисије на данашњој седници такође су прихватили предлог Месне заједнице „Петроварадин“ да се по Милораду Мандићу Манди назове улица број 11 на Алибеговцу у Петроварадину. 

Фото: skupstina.novisad.rs

На данашњој седници, чланови Комисије су прихватили предлоге Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада и Историјског архива Града за давање назива платоима у Алмашком крају. Тако је прихваћено да се простор на раскршћу улица Златне греде, Скерлићеве, Саве Вуковића и Ђорђа Јовановића назове Плато Захарија Орфелина, по чувеном српском песнику, историчару, сликару и бакроресцу из 18. века, потом простор на раскршћу улица Саве Вуковића и Земљане ћуприје назове Плато четири крајцаре, по тополошко-комуникативној одредници, која има за циљ да негује културу сећања на некадашње називе Новог Сада, затим простор на завршетку Улице Петра Кочића, пре раскршћа са Светосавском назове Плато Мојсија Путника, по српском православном карловачком миторплиту и да се простор испред Културне станице Свилара у Улици Ђорђа Рајковића 6б назове Алмашки плато.

Како је саопштено након седнице, након што мишљење дају Национални савети мађарске, словачке и русинске националне мањине и Савет за међунационалне односе Града Новог Сада, а надлежни покрајински секретаријат да претходну сагласност, Скупштина града ће расправљати о прихваћеним предлозима.

петроварадин називи улица лаунџ
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ВЕЛИКА СВЕТИЊА СТИГЛА У НОВИ САД Свети појас Богородице у Покровској цркви у Петроварадину, ЕВО ДО КАДА
Богородица

(ВИДЕО) ВЕЛИКА СВЕТИЊА СТИГЛА У НОВИ САД Свети појас Богородице у Покровској цркви у Петроварадину, ЕВО ДО КАДА

15.10.2025. 14:29 14:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај