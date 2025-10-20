УЛИЦА МИЛОРАДА МАНДИЋА МАНДЕ СЕ СЕЛИ НА АЛИБЕГОВАЦ Петроварадин добија улицу жртве из "Лаунџа", Алмашки крај добија четири платоа, ево како ће се звати
Чланови Комисије за називе делова насељених места Скупштине града Новог Сада прихватили су на данашњој седници предлог грађана Петроварадина за промену назива Улице Милорад Мандић Манда у Улицу Бранке Саковић, студенткиње која је трагично настрадала у пожару у кафићу „Лаунџ“ 2008. године.
Како је наведено у предлогу, родитељи Бранке Саковић живе у овој улици, а становници улице су скупили петицију са потписима јер желе да њихова улица носи назив по Бранки Саковић.
Овим поступком, како је образложено, желе да сачувају њено име, јер је Бранка била узоран студент и да наредне генерације виде у њој трајну инспирацију за примерено владање и добро васпитање.
Сагласност са захтевом за измену назива улице дали су и родитељи Бранке Саковић.
Чланови Комисије на данашњој седници такође су прихватили предлог Месне заједнице „Петроварадин“ да се по Милораду Мандићу Манди назове улица број 11 на Алибеговцу у Петроварадину.
На данашњој седници, чланови Комисије су прихватили предлоге Завода за заштиту споменика културе Града Новог Сада и Историјског архива Града за давање назива платоима у Алмашком крају. Тако је прихваћено да се простор на раскршћу улица Златне греде, Скерлићеве, Саве Вуковића и Ђорђа Јовановића назове Плато Захарија Орфелина, по чувеном српском песнику, историчару, сликару и бакроресцу из 18. века, потом простор на раскршћу улица Саве Вуковића и Земљане ћуприје назове Плато четири крајцаре, по тополошко-комуникативној одредници, која има за циљ да негује културу сећања на некадашње називе Новог Сада, затим простор на завршетку Улице Петра Кочића, пре раскршћа са Светосавском назове Плато Мојсија Путника, по српском православном карловачком миторплиту и да се простор испред Културне станице Свилара у Улици Ђорђа Рајковића 6б назове Алмашки плато.
Како је саопштено након седнице, након што мишљење дају Национални савети мађарске, словачке и русинске националне мањине и Савет за међунационалне односе Града Новог Сада, а надлежни покрајински секретаријат да претходну сагласност, Скупштина града ће расправљати о прихваћеним предлозима.