РЕД БУЛ КАЖЊЕН: Возач ометао Ланда Нориса, а тим мора да плати ову суму
Екипа Ред Бул у шампионату Ф1 кажњена је новчано са 50.000 евра (58.300 долара) због кршења правила пре почетка трке за Велику награду Сједињених Америчких Држава.
Ројтерс је пренео да ће Ред Бул морати да плати 25.000 евра, док је преостала половине суме условна, а биће активирана у случају новог сличног прекршаја.
Актуелни светски шампион у Ф1 возач Ред Була Холанђанин Макс Ферштапен победио је у недељу на стази у Остину за Велику награду САД. Друго место освојио је возач Мекларена Ландо Норис, док је трећи био Шарл Леклер из Ферарија.
Ред Бул је кажњен пошто је један члан аустријског тима покушао да уклони траку којом је обележена Норисова стартна позиција.
– Члан Ред Була је поново ушао у део стартне зоне код капије 1, у близини друге стартне позиције, која је припадала Норису, након што су болиди већ кренули у формациони круг и док су редари почели да затварају капију. Извори из више тимова рекли су да је Мекларен поставио маркер како би помогао Норису да правилно поравна свој аутомобил на стартној позицији навели да је запослени из Ред Була желео да уклони маркер – објавио је Ројтерс.
Прво место у генералном пласману возача држи Оскар Пјастри из Мекларена са 346 бодова, Норис је други са 332, док је Ферстапен на трећој позицији са 306.
Наредна трка у шампионату Ф1 биће вожена 26. октобра за ВН Мексика.