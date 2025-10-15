(ВИДЕО) ВЕЛИКА СВЕТИЊА СТИГЛА У НОВИ САД Свети појас Богородице у Покровској цркви у Петроварадину, ЕВО ДО КАДА
У Покровску цркву у Петроварадину стигла је честица часног појаса Пресвете Богородице, светиња од изузетног значаја за православне вернике. Овај догађај обележава десету годишњицу освећења цркве и њену храмовну славу, а верници ће имати прилику да се поклоне овој реликвији до 19. октобра.
У оквиру храмовне славе, 18. октобра у 18 часова, у Покровској цркви биће служена Света Тајна јелоосвећења. Верници су позвани да присуствују овом значајном догађају, а свети појас, који се чува у манастиру Ватопед на Светој Гори, вековима је симбол исцељења и заштите.
Шта је часни појас Пресвете Богородице
Часни појас Пресвете Богородице има дубоко духовно и историјско значење за православне хришћане. Према предању, појас је начинила и носила сама Богородица, а током векова је био чуван, отиман и дариван, али и коришћен у тренуцима великих искушења, попут епидемија и ратова. Његова честица сада пружа прилику верницима у Петроварадину да се повежу са овом светињом и добију духовну утеху и снагу.
Часни појас симболизује заштиту и исцељење. Према предању, Богородица се појавила у Цариграду 911. године, раширивши свој покров над верницима, чиме је симболично показала своју бригу за све који јој се обраћају.
Појас, начињен од камиље длаке, вековима је био предмет дубоког поштовања и чуван је у различитим деловима света, укључујући и Србију, где га је кнез Лазар даровао манастиру Хиландар.
Где се данас налази
Данас се највећи део часног појаса чува у манастиру Ватопед, а освештане памучне траке, које се свакодневно шаљу широм света, користе се као симбол духовне помоћи. Верници верују да ове траке помажу у исцељењу и доношењу наде, посебно у тренуцима болести и ишчекивања порода.
