(ФОТО, ВИДЕО) "НИСАМ БИЛА У ПРОСТОРИЈАМА ПОЛИЦИЈЕ, ДЕМАНТУЈЕМ ДА САМ ПОВРЕЂЕНА ОД СТРАНЕ ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА" Огласио се министар Дачић о девојци за коју је јуче изнето да је задобила повреде од полиције
Потпредседник Владе Србије и министар унутрашњих послова Ивица Дачић, изјавио је данас, поводом информација о наводном повређивању једне грађанке од стране полицијских службеника које су се појавиле у јавности, да је обавештен о њеној објави на једној друштвеној мрежи, у којој она негира овакве наводе, али да ће он инсистирати на утврђивању свих чињеница.
„Синоћ сам говорио да је потребно да се утврде сви детаљи везано за манипулације о наводном повређивању грађанке А. П. за коју су, неки опозиционари, блокадери, објавили да је повређена од стране полиције. Синоћ су ми из Полицијске управе рекли да, по њиховим евиденцијама, она није била у Полицијској управи, нити је полиција према њој поступала. Данас сам обавештен и достављен ми је њен „стори“ са Инстаграма који је она сама објавила, који цитирам:
„ Моје име и презиме доведено је у негативан контекст, уз наводе да сам повређена од стране полицијских службеника, што овим путем у потпуности демантујем. Информација о мом наводном повређивању од стране полиције је неистинита - нисам била у просторијама полиције. Жао ми је што је моје име искоришћено на такав начин, чиме су људи доведени у заблуду, а ја у опасност…“
Шта рећи после свега овога, осим да смо ставили тачку на манипулацију око овога. Овим се потврђује да је ово била лаж, да је била превара и не знам чему је то служило.
Потврђује се да она није била у полицији и да није повређена од стране полицијских службеника, и то од ње саме.
Видите чиме се све служе представници опозиционих странака и блокадера како би показали да је Србија земља у којој се примењује полицијска бруталност.
То је нарочито било припремано очигледно пред долазак високих званичника Европске уније како би се представила Србија као земља са полицијском тортуром.
Ја, без обзира на ову изјаву, инсистирам да се ово питање доведе до краја, односно да се утврди да ли је истина, да ли је била у полицији, да ли је поступала полиција, да ли је повређена од стране полиције и ако није, ко је тај који је извршио ову манипулацију, тај треба да одговара за лажно оптуживање полиције“, изјавио је министар Дачић.