ПОЧЕЛА ВЕЛИКА РУСКА ОФАНЗИВА Покренут масовни напад на Суми ПРЕКИНУТО СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И СТРУЈОМ
КИЈЕВ: Руска војска покренула је комбиновани напад на насеље Суми, погодивши нестамбене зоне, услед чега је поремећено снабдевање струјом и водом, саопштио је начелник Обласне војне управе Олег Григоров, преноси Укринформ.
"Непријатељ је извео комбиновани удар на насеље Суми. Има погодака који нису у стамбеном сектору. За сада нема жртава", навео је Григоров.
Истакао је да се обим штете утврђује и да надлежне службе раде на отклањању последица напада.
Компанија за дистрибуцију електричне енергије АО Сумиобленерго саопштила је да су након руског гранатирања пријављени нестанци струје у Сумском округу.
"Прекиди у дистрибуцији електричне енергије у делу града Суми и Сумског округа повезани су са војном агресијом Руске Федерације", наводи се у саопштењу.
Градско предузеће за водоснабдевање и канализацију је саопштило да је због руског напада и проблема са напајањем електричном енергијом прекинуто и водоснабдевање.
Украјинско Ратно ваздухопловство је претходно саопштило да су руске снаге лансирале вођене авио бомбе КАБ на Суми.