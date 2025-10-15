overcast clouds
ПОЧЕЛА ВЕЛИКА РУСКА ОФАНЗИВА Покренут масовни напад на Суми ПРЕКИНУТО СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И СТРУЈОМ

15.10.2025. 14:09 14:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: tanjug/ Russian Defense Ministry Press Service via AP

КИЈЕВ: Руска војска покренула је комбиновани напад на насеље Суми, погодивши нестамбене зоне, услед чега је поремећено снабдевање струјом и водом, саопштио је начелник Обласне војне управе Олег Григоров, преноси Укринформ.

"Непријатељ је извео комбиновани удар на насеље Суми. Има погодака који нису у стамбеном сектору. За сада нема жртава", навео је Григоров.

Истакао је да се обим штете утврђује и да надлежне службе раде на отклањању последица напада.

Компанија за дистрибуцију електричне енергије АО Сумиобленерго саопштила је да су након руског гранатирања пријављени нестанци струје у Сумском округу.

"Прекиди у дистрибуцији електричне енергије у делу града Суми и Сумског округа повезани су са војном агресијом Руске Федерације", наводи се у саопштењу. 

Градско предузеће за водоснабдевање и канализацију је саопштило да је због руског напада и проблема са напајањем електричном енергијом прекинуто и водоснабдевање.

Украјинско Ратно ваздухопловство је претходно саопштило да су руске снаге лансирале вођене авио бомбе КАБ на Суми.

Рат у Украјини Русија русија-украјина
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
