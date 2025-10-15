(ВИДЕО) НОВА ШОК ОТКРИЋА О ПАДУ НАДСТРЕШНИЦЕ "Путници тог дана пријавали да падају парчићи бетона и да се круни малтер, неки говорили и да су чули чудне звукове"

Вучићевић се потом осврнуо на друго, како је рекао, још важније питање које се односи на Веселина Симовића, шефа Железничке станице у време пада надстрешнице.

- У извештају мајора полиције Игора Станковића од 5. новембра 2024. године, дакле четири дана после пада надстрешнице, мајор Станковић тврди да су путници на дан када је пала надстрешница долазили да пријављују на шалтере да падају парчићи бетона и да се круни малтер. А неки су путници говорили и да су чули чудне звукове. Полиција је то јутро дошла код шефа Веселина Симовића и тражила да се то провери, пошто су неки путници пријављивали и полицији. Веселин Симовића тек по налогу полиције изађе да провери о чему се ради - рекао је, како преноси Информер, између осталог Вучићевић и наставио да објашњава све чудне околности у вези са падом надстрешнице.

Фото: Дневник

