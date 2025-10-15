overcast clouds
(ВИДЕО) НОВА ШОК ОТКРИЋА О ПАДУ НАДСТРЕШНИЦЕ "Путници тог дана пријавали да падају парчићи бетона и да се круни малтер, неки говорили и да су чули чудне звукове"

15.10.2025. 13:41 14:06
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
надстрешница
Фото: Дневник / Скриншот Информер тв

Према информацијама које је обелоданио главни уредник Информера Драган Ј. Вучићевић, Тужилаштво у Новом Саду и тужилац Слободан Јосимовић нису издали налог ни полицији ни Безбедносно-информативној агенцији (БИА) да достави списак радника и инжињера који су радили на новосадској надстрешници пре 1. новембра 2024. године, што је била обавеза по закону.

Вучићевић се потом осврнуо на друго, како је рекао, још важније питање које се односи на Веселина Симовића, шефа Железничке станице у време пада надстрешнице.

- У извештају мајора полиције Игора Станковића од 5. новембра 2024. године, дакле четири дана после пада надстрешнице, мајор Станковић тврди да су путници на дан када је пала надстрешница долазили да пријављују на шалтере да падају парчићи бетона и да се круни малтер. А неки су путници говорили и да су чули чудне звукове. Полиција је то јутро дошла код шефа Веселина Симовића и тражила да се то провери, пошто су неки путници пријављивали и полицији. Веселин Симовића тек по налогу полиције изађе да провери о чему се ради - рекао је, како преноси Информер, између осталог Вучићевић и наставио да објашњава све чудне околности у вези са падом надстрешнице.

над
Фото: Дневник

Шта је све још открио Вучићевић, можете погледати у овом видео снимку.

Нови Сад надстрешница Трагедија у Новом Саду
Вести Политика
