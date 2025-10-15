ТРАМП ЗАПРЕТИО! ПРЕМЕШТА УТАКМИЦЕ СВЕТСКОГ ПРВЕНСТВА Ево шта је разлог могућег мењања локације одржавања утакмица
ВАШИНГТОН: Председник Сједињених Држава Доналд Трамп изјавио је да би могао да пресели утакмице Светског првенства у фудбалу које су следеће године планиране да се одиграју у Бостону, након што је навео да су делови града "преузети" немирима.
"Можемо да им одузмемо утакмице. Волим људе из Бостона и знам да су карте распродате. Али ваша градоначелница није добра", рекао је Трамп додајући да је Демократска градоначелница Бостона Мишел Ву "интелигентна" али и "радикална левичарка", преноси данас CNN.
Трамп је раније сугерисао да би могао да прогласи неке градове "несигурним" за турнир од 104 утакмице и измени детаљан план домаћинства који је ФИФА потврдила 2022. године.
План предвиђа мечеве на НФЛ стадионима у близини Њујорка, Лос Анђелеса и Сан Франциска.
Места домаћина Светског првенства нису под директном контролом председника Сједињених Држава.
Амерички градови, који су домаћини утакмица, заједно с градовима у Мексику и Kанади мају уговоре са ФИФА, која би имала значајне логистичке и правне препреке да изврши промене осам месеци пре почетка турнира заказаног за 11. јун.
"То је турнир ФИФА, у надлежности ФИФА, ФИФА доноси те одлуке", рекао је раније овог месеца потпредседник ФИФА Виктор Монтаљани.
Трамп је на изјаву потпредседника ФИФА истакао да лично познаје шефа ФИФА Ђанија Инфантина кога је описао као блиског савезника
"Ако неко не ради добро посао, и ако осетим да постоје несигурни услови, назвао бих Ђанија, шефа ФИФА који је феноменалан, и рекао бих- 'Пребацимо на другу локацију' и они би то урадили", нагласио је амерички председник